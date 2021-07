Olympische Spiele 2021

06:43 Uhr

Olympia in Tokio: Über eine Metropole im Ausnahmezustand

Plus Während der Olympischen Spiele in Tokio ist alles, aber auch wirklich alles geregelt, selbst der Ausgang. Eine Reportage aus der Mega-Metropole mit ihren 39 Millionen Besuchern.

Von Andreas Kornes

Dafür, dass in dieser Gegend mehr Menschen leben, als in ganz Kanada, ist ziemlich wenig los auf den Straßen. Der spärliche Verkehr fließt geordnet. Die wenigen Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, tragen Masken und scheinen in wichtiger Mission irgendwohin zu eilen. Rund 39 Millionen Einwohner hat der Großraum Tokio. Nirgendwo sonst auf der Erde leben mehr Menschen auf so engem Raum zusammen. Vermutlich bedarf es des sanften Gleichmuts der Japaner, um das geregelt zu bekommen. Das abschließend zu beurteilen, wird für alle Ausländer, die anlässlich der Olympischen Spiele nach Tokio gereist sind, aber erst nach 14 Tagen Aufenthalt möglich sein.

