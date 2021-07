Augsburg feiert Hannes Aigner und die nächste Olympia-Medaille

Plus Freunde, Familie und Vereinsmitglieder fiebern beim Augsburger Kanuverein mit Hannes Aigner. Am Ende ist der Jubel groß, seine Freundin freut sich als Erste.

„Ja! Hunderteins!“ Die Anspannung löst sich. Leni Semsch, die Freundin des Augsburger Kanuten Hannes Aigner, sieht auf dem Handy das Endergebnis des Franzosen Boris Neveu, noch bevor er auf der Leinwand ins Ziel fährt und Jubel ausbricht. Hannes Aigner holt Bronze, seine 97,11 Sekunden reichen. Den knapp 60 Zuschauern ist die Erleichterung anzusehen, lange hatten sie mit Aigner gebangt.