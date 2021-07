Tattoos, Glatze, Familienmensch: Peaty holt Gold für England

Plus Der Engländer geht als großer Favorit über die 100 Meter Brust an den Start. Die Konkurrenz pirscht sich heran und nach dem Rennen wird der Brite emotional.

Angeblich ist dieser Adam Peaty ein ganz netter Kerl. Seit kurzem Familienvater. Auf seinem Instagram-Profil postet er gerne Bilder von sich und Söhnchen Boomer. Ab und zu ein schnelles Auto und immer wieder Werbung für seine Schwimmschule. Kaum zu glauben, wenn man ihn nach dem Finale über 100 Meter Brust sah. Da riss sich der Muskelberg mit den tätowierten Armen die rote Plastikkappe vom Kopf, nur um darunter einen kahl rasierten Schädel zu entblößen. Dazu blickte er ziemlich grimmig drein, während die Adern an den Schläfen wild pulsierten.