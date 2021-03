vor 16 Min.

Plötzlich im Rampenlicht: Stefan Bradl startet beim Auftakt der MotoGP

Der Zahlinger Stefan Bradl startet beim Auftakt der MotoGP am Sonntag in Katar.

Plus Der Zahlinger Stefan Bradl ist beim Auftakt der MotoGP am Sonntag in Katar unverhofft dabei. Wie der 31-Jährige mit dem Druck umgeht und was sein Ziel ist.

Von Sebastian Richly

Seit fast einem Jahr fährt Motorradrennfahrer Stefan Bradl fast ohne Pause. Während sich seine Kollegen aus der MotoGP nach der Saison erholen konnten, war der 31-Jährige schon wieder bei zahlreichen Tests unterwegs. Sein Einsatz wird nun belohnt, denn der Moto2-Weltmeister von 2011 darf beim Auftakt der Königsklasse am Sonntag in Losail (Katar) starten. Für Bradl keine ungewohnte Situation und dennoch etwas Besonderes.

Freut sich auf das Rennen in Katar: Motorradrennfahrer Stefan Bradl. Bild: Robert Michael/dpa

Letztmals war der Deutsche beim Auftakt der MotoGP 2016 mit dabei. Dass Bradl überhaupt starten kann, ist der langwierigen Verletzung des sechsmaligen MotoGP-Weltmeisters Marc Marquez geschuldet. Der Spanier stürzte beim Saisonauftakt im Juli 2020 in Jerez schwer und brach sich den rechten Oberarm. Schon sechs Tage später saß Marquez beim zweiten Rennen bereits wieder auf seiner Honda. Das sollte Folgen haben, denn auch rund acht Monate und insgesamt drei Operationen später plagen den Dominator der vergangen Jahre Schmerzen, sodass er auf den Start in Katar nun verzichtete – trotz ärztlicher Freigabe.

MotoGP: Stefan Bradl erfährt kurzfristig von Start in Katar

Erst Anfang der Woche erfuhr Stefan Bradl, dass er beim Auftakt dabei ist. Für den Zahlinger Lohn für sieben Monate harte Arbeit. "Es war die anstrengendste Zeit meiner Karriere“, so der 31-Jährige, der Marquez schon fast die komplette Saison 2020 vertrat und nebenbei seiner eigentlichen Aufgabe als Honda-Testfahrer nachkam. Auch nach der Weltmeisterschaft gab es kaum eine Pause für Bradl, schließlich galt es, nach der für Honda durchwachsenen Saison, die Weichen für 2021 zu stellen.

Dass Bradl nun die neue Saison auf der Strecke einläutet und nicht wie geplant als TV-Experte aus der Boxengasse, hätte er nicht gedacht: "Ich habe mich so vorbereitet, als ob ich fahren würde. Allerdings habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass es bei Marc immer noch nicht geht“, so Bradl, der nun erleichtert ist: "Ich bin froh, dass jetzt endlich Klarheit herrscht. Ich freue mich auf das Rennen und will mein Bestes geben. Ich bin gut gerüstet.“ Denn schon bei den offiziellen Tests überzeugte Bradl und ließ einige Konkurrenten hinter sich. Ein Sturz verhinderte eine bessere Platzierung, als Rang 13.

Die vergangene Saison schloss Bradl mit Platz sieben in Portugal ab, sein bestes Ergebnis. Am Sonntag könnte es sogar noch weiter nach vorne gehen: "Durch meine Einsätze als Testfahrer habe ich nun sogar vielleicht einen Vorteil. Nichts macht einen fitter, als auf der Maschine zu sitzen“, so der Zahlinger, der sich in einer ganz anderen Ausgangsposition als vergangenes Jahr befindet: "Den Rückstand konnte ich nicht mehr aufholen. Erst zum Schluss lief es besser. Jetzt sieht die Sache anders aus und die Testfahrten waren sehr gut.“ Zu viel Druck will sich der Deutsche aber nicht machen: "Die Top Ten sind schon irgendwo das Ziel und auch ein Platz unter den ersten Fünf ist drin, aber wenn es nicht klappt, ist es auch kein Weltuntergang. Ich gehe locker an die Sache ran.“

Weitere MotoGP-Einsätze für Stefan Bradl?

Auch beim zweiten Rennen eine Woche drauf an gleicher Stelle wird Bradl starten, danach muss er seine Maschine wieder an Marc Marquez zurückgeben und sich auf seine Aufgabe als Testfahrer konzentrieren. "Es ist schön, dabei zu sein, aber ich freue mich dann auch wieder darauf, wenn ich mich auf meine Testfahrten konzentrieren und so dem Team helfen kann. Marc ist für Honda unheimlich wichtig und wir freuen uns alle, wenn er wieder da ist.“ Trotz der langen Pause traut Bradl seinem Teamkollegen einiges zu: "Wenn es einer schaffen kann, dann Marc Marquez. Er hat die notwendige Erfahrung, um nach solch einem Schlag zurückzukommen. Wichtig wird sein, dass er nicht zu viel über seine Verletzung nachdenkt“, so Bradl, der wie im Vorjahr eine ganz spannende Rennserie voraussagt: "Das Feld ist noch enger zusammengerückt und einen wirklichen Favoriten kann man gar nicht ausmachen.“

Für Stefan Bradl werden die Rennen in Katar nicht die einzigen bleiben. Zwei Wildcardeinsätze in Jerez (Spanien) und Misano (Italien) sind geplant, vorausgesetzt seine Teamkollegen bleiben verletzungsfrei. Im Fall der Fälle steht der Deutsche aber bereit. Das ist er gewohnt, besonders bleibt es trotzdem.

