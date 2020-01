vor 19 Min.

Pokal: Frankfurt - RB Leipzig live in TV & Stream - Free-TV?

Eintracht Frankfurt trifft auf RB Leipzig im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag, 4.2.2020. Fans fragen sich? Sehe ich das Spiel kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Hier alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream.

RB Leipzig geht als klarer Favorit in das Kräftemessen gegen die Eintracht aus Frankfurt im DFB-Pokal am Dienstagabend. Sieht man sich die Gesamtbilanz der beiden Teams an, so kommen einem jedoch Zweifel - denn diese ist sehr ausgeglichen. Von bislang erst acht Begegnungen konnte RB Leipzig drei Partien gewinnen, Frankfurt siegte zweimal. Unentschieden trennten sich die beiden Bundesligamannschaften bisher dreimal.

Auch der Heimbonus der Frankfurter könnte die Favoritenrolle von RB Leipzig etwas schwächen. Es verspricht aber ein großes Spiel vor großartiger Kulisse zu werden. Ob die Fans, die nicht ins Stadion können, das Spiel live in TV und Stream sehen können, verraten wir hier.

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt Frankfurt - Leipzig? Wie sehe ich die Partie?

Wer? Eintracht Frankfurt - RB Leipzig , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Dienstag, 4. Februar 2020, 18.30 Uhr (Anstoß)

Wo? Veltins Arena, Gelsenkirchen

Arena, Live-TV? Live in TV und Stream auf Sport1 (Free-TV + Gratis-Stream) und auf Sky/SkyGo

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig live im Pokal in TV & Live-Stream: TV-Übertragung, TV-Rechte & Free-TV?

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Frankfurt und Leipzig haben Glück, wird die Partie doch kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung live im Free-TV und Gratis-Stream bei Sport1 gezeigt. Sky (auch SkyGo) zeigt die Partie ebenfalls live in TV und Stream. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Tabellenführer Leipzig erwartet Pokal-Helden aus Frankfurt

Bevor es für RB Leipzig im DFB-Pokal Achtelfinale gegen Frankfurt geht, muss noch ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach absolviert werden. Siegt Leipzig, gehen die Sachsen sicher weiter als Tabellenführer ins Pokal-Spiel. Frankfurt hingegen tritt auswärts gegen Fortuna Düsseldorf an und will sich Mut und ein Erfolgserlebnis für den Pokal holen.

