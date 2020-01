vor 25 Min.

Pokal: Schalke - Hertha BSC Berlin live in TV & Stream - Free-TV?

Schalke 04 trifft auf Hertha BSC Berlin im Achtelfinale des DFB-Pokals am 4.2.2020. Fans fragen sich? Sehe ich das Spiel kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV? Hier alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream.

Schalke geht sicher als leichter Favorit in das Achtelfinale des DFB-Pokal, jedoch sollte man die Mannschaft von Jürgen Klinsmann, Trainer und Motivator nicht unterschätzen. Blickt man in die Historie, so hat Schalke mehr Partien für sich entscheiden können als Berlin. In direkten Duellen gingen die Knappen aus Gelsenkirchen 41 Mal als Sieger vom Platz, die Berliner nur 31 Mal. 15 Mal trennten sich die Teams unentschieden. Alles Schnee von gestern? Die Fans interessiert nur, wer am Dienstag als Sieger vom Platz geht und ins Viertelfinale des DFB-Pokals einzieht. Ist das Spiel live im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen?

DFB-Pokal: FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV? Der TV-Termin

Welcher Sender überträgt Schalke - Berlin? Wie sehe ich die Partie?

Wer? FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin , Achtelfinale DFB-Pokal

- , Achtelfinale DFB-Pokal Wann? Dienstag, 4. Februar 2020, 20.45 Uhr (Anstoß)

Wo? Veltins Arena, Gelsenkirchen

Arena, Live-TV? Live in TV und Stream auf Sky und SkyGo

Schalke - Berlin live im Pokal in TV & Live-Stream: TV-Übertragung, TV-Rechte & Free-TV?

Der DFB-Pokal wird von verschiedenen Sendern übertragen. Das Achtelfinale übertragen ARD, Sport1 und Sky live in TV, Fernsehen und Stream. Die Fans von Schalke und Berlin haben kein Glück, wird die Partie doch nicht kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD gezeigt. Sky (auch SkyGo) zeigt die Partie live in TV und Stream. DAZN zeigt keinen DFB-Pokal live.

Schalke 04 gegen Hertha BSC: Wer zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein?

Zwar kommt die Hertha unter Jürgen Klinsmann langsam etwas besser in die Gänge, die untere Tabellenhälfte verlässt sie aber dennoch nicht. Ähnlich differenziert sieht die Lage bei Schalke aus. Waren die Knappen doch Tabellendritter und hatten größte Ambitionen, bis sie gegen den FC Bayern dann doch deutlich unter die Räder kamen und einsehen mussten, dass der Weg zu einer echten Spitzenmannschaft lange ist. Aber jetzt geht es erst einmal ums Achtelfinale: Schalke gegen Hertha BSC Berlin live in TV und Stream? Die Fans fiebern mit!

