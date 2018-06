vor 34 Min.

Pressestimmen: "Nur die Einstellung ist weltmeisterlich" Sport

War das der Neustart für die deutsche Mannschaft? Der Sieg gegen Schweden weckt zwar wieder Hoffnung, zeigt aber auch die Schwächen des Teams. Die Pressestimmen.

Der 2:1-Sieg gegen Schweden in letzter Minute setzte zwar jede Menge Emotionen frei, täuscht aber auch nicht darüber hinweg, dass Weltmeister Deutschland weit entfernt von einer möglichen Titelverteidigung ist (zum Spielbericht ). Immerhin: Die Moral im Team scheint (wieder) zu passen. Manche Beobachter sehen einen möglichen Wendepunkt im Turnier. Die Pressestimmen.

Pressestimmen zu Deutschland - Schweden

Schweinsteiger nicht mehr da, Lahm nicht mehr da - "Führungsspieler" im deutschen Team soll nun Toni Kroos sein. In jener unglaublichen 95. Minute des Schweden-Dramas zeigte er, dass er diese Rolle angenommen hat. Spiegel Online

Der Fußball, dieser Shakespeare unter den Sportarten, hat es am Samstagabend im Olympiastadion von Sotschi ein bisschen übertrieben. Die Drohkulisse eines deutschen Vorrunden-Scheiterns, der blutende Sebastian Rudy, der Rückstand nach einem Kroos-Fehlpass, die hängenden Köpfe der deutschen Spieler beim Gang in die Halbzeit, die furiose Rückkehr nach der Pause, der Ausgleich durch den in der Vergangenheit stets verletzten Marco Reus, der Platzverweis von Jérôme Boateng, das sekundennahe mögliche WM-Aus und Ende der Ära Joachim Löw - all das löste der Fußball an diesem Tag in einem einzigen rauschenden Schuss von Toni Kroos auf. Süddeutsche Zeitung

Kroos’ Meisterstück ist ebenfalls dazu geeignet, das DFB-Team aus der Lethargie zu reißen. Aber auch ihn selbst. Denn bis zu dieser 95. Minute hatten die Experten nahezu allesamt die Note fünf hinter seinem Namen notiert. Er legte, wie schon im ersten Spiel, auch gegen Schweden einen äußerst unglücklichen Auftritt hin, wirkte uninspiriert und leistete sich mehrere Fehlpässe. Einer davon führte zur Führung der Schweden durch Ola Toivonen. Die Welt

23 Bilder Deutschland gegen Schweden: Das Spiel in Bildern Bild: Ye Pingfan

Klar, das deutsche Spiel hatte nach wie vor einige unübersehbare Schwächen. Doch es hatte auch: Entschlossenheit, Leidenschaft, Kampf- und Teamgeist – all das macht Mut für mehr. Jetzt ist für Joachim Löws Team alles möglich – bis hin zum WM-Sieg. Focus Online

Ihr seid kroosartig! Das muss doch jetzt auch der Mannschaft einen Schub für den Rest der WM geben! Denn was sie in Sotschi bietet, ist nur von der Einstellung her weltmeisterlich. Bild

Nach dieser Chance auf ein vorläufiges Happy-End sah es lange nicht aus am Samstag. Wer so viele Fehler macht und so viele Chancen auslässt, ist nicht auf der Höhe. Worauf die Deutschen aber jetzt hoffen dürfen, ist etwas ganz anderes: Dass mit diesem Paukenschlag kurz vor Ultimo gegen Schweden eine emotionale Befreiung einhergeht. Im besten Fall war es sogar ein Neustart. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Irgendwann werden uns unsere Kinder fragen: Wo wart ihr, als Toni Kroos traf? Nach einem historischen Vorrundenspiel könnte nun alles wieder gut werden. Oder auch nicht. Zeit Online

