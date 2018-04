vor 34 Min.

Pressestimmen: "Ole, die Bayern gewinnen wieder spanisch" Sport

Nach einer starken zweiten Halbzeit gewinnen die Bayern in Sevilla. Die Pressestimmen zum 2:1-Erfolg bei den Spaniern.

Olé, die Bayern gewinnen spanisch! Thiago (26) köpft den Rekordmeister zum ersten deutschen Sieg beim FC Sevilla im elften Spiel – 2:1. Das Heynckes-Team damit vorm Viertelfinal-Rückspiel (11.4.) mit besten Chancen aufs Weiterkommen. bild.de

Jupp Heynckes hat seine Rekordserie in der Champions League zwar ausgebaut, doch genießen konnte er das nicht. Er hält seinen FC Bayern in der gezeigten Form nicht für titelreif. tz.de

Bayern siegt in Sevilla: Adiós, Spanien-Fluch!...Der FC Bayern tut sich im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla lange schwer, doch ein Eigentor und ein Treffer von Thiago drehen die Partie. abendzeitung-muenchen.de

Jetzt wird's eng: Bayern ohne Auswärtstor - Diese Bayern machen Angst: müssen nicht schwitzen, müssen keine Tore schießen und gewinnen trotzdem. 11freunde.de (Anmerkung der Redaktion: Die 11freunde spielen darauf an, dass ein Bayern-Treffer als Eigentor gewertet wurde und auch beim zweiten Tor ein Sevilla-Spieler zuletzt am Ball war)

Bayern siegt mit gütiger Hilfe - Der FC Bayern hat Mühe mit den flinken Spielern des FC Sevilla. Nach dem verdienten Rückstand steigern sich die Münchner - und zwei abgefälschte Bälle helfen beim 2:1-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel. sueddeutsche.de

Auswärtssieg dank Leistungssteigerung: Bayern München dreht das Spiel in Sevilla und steht mit einem Bein unter den besten vier Teams der Champions League. Der Gegner hilft bei den Toren kräftig mit. faz.net

Der FC Bayern hat am Dienstagabend im Champions-League-Viertelfinale das Hinspiel in Sevilla 2:1 gewonnen, dabei blieben die Münchner gerade in der ersten Hälfte vieles schuldig. In den zweiten 45 Minuten steigerten sie sich aber. kicker.de

Die Bayern ziehen nach einem Rückstand in Sevilla den Kopf aus der Schlinge. Franck Ribery leitet die Wende ein und Thiago stößt die Tür zum Halbfinale weit auf. sport1.de

FC Bayern besiegt Sevilla und Spanien-Fluch - Beim FC Sevilla gesiegt, die schwarze Spanien-Serie beendet: Der FC Bayern erlebt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League einen perfekten Abend, der Einzug ins Halbfinale ist ganz nah. Vor dem zwölften CL-Sieg in Serie steht aber jede Menge harte Arbeit. n-tv.de

Der FC Bayern hat das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League bei Sevilla gewonnen. Zwei unglückliche Abwehraktionen der Gastgeber halfen den Münchnern, das Spiel zu drehen. spiegel.de

Themen Folgen