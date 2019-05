Pressestimmen zu Niki Lauda: "Zeitlebens ein Kämpfer"

Niki Lauda ist tot - und Formel 1-Fans und Medien verneigen sich vor einem ganz Großen des Rennsports. Hier Pressestimmen zum Tode von Niki Lauda.

Der Tod von Niki Lauda erschüttert die Rennwelt. Hier erste Reaktionen und Pressestimmen.

"Niki Lauda war ein wahres Stehaufmännchen. Nach Rückschlägen feierte er in aller Regelmäßigkeit Comebacks, ließ sich nicht unterkriegen. Neben seiner sportlichen Leistung verstand sich der Österreicher als erfolgreicher Geschäftsmann, der mit seiner Meinung nie hinterm Berg hielt." NOZ

"Laudas Gesicht, in dem sein schwerer Formel-1-Unfall so tiefe Spuren hinterlassen hatte - es war das Gesicht der Rennserie im deutschsprachigen Raum schlechthin." Süddeutsche

"Der österreichische Sport hat einen seiner Größten verloren." KleineZeitung (Österreich)

"Ein Leben ohne Bewegung, ohne Pläne, ohne Ziele – das ist nichts für Niki Lauda gewesen, dieses Stehaufmännchens des Motorsports. Nach seinem Feuerunfall 1976 am Nürburgring brüstete er sich in seiner ganz eigenen, selbstironischen Art, auch höhere Mächte überlisten zu können, wenn es denn sein muss. „Gott hat nach mir gegriffen“, sprach der Österreicher, „aber er hat nur mein Ohr erwischt.“ Ein ganz berühmter Satz von ihm." Stuttgarter Zeitung

"Die Motorsport-Welt trauert um einen ihrer größten Helden." BR

"Sein Wille zur Selbstdisziplin und seine Furchtlosigkeit machten Niki Lauda zur Formel-1-Legende. Nach seiner Motorsport-Karriere glänzte der Österreicher als unbestechlicher Managertyp." Welt

"Lauda war zeitlebens ein Kämpfer, er musste sich seine Triumphe hart erarbeiten. Er hatte nicht das Talent eines Ayrton Senna oder das Charisma seines großen Rivalen James Hunt. Aber aufgeben galt für Lauda nicht. Er tüftelte an seinen Wagen, trieb seine Mechaniker in den Wahnsinn - und holte so mehr heraus als alle anderen." Spox

Rest in peace Niki Lauda.



Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.



The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo