Pressestimmen zum 1:1 gegen die Schweiz: "Müde Vorstellung" der DFB-Elf

Nach dem 1:1 gegen die Schweiz bekommt die DFB-Elf in den Pressestimmen Kritik.

In der Nations League hat Deutschland auch gegen die Schweiz nur 1:1 gespielt. In den Pressestimmen wird die DFB-Elf kritisiert.

Die deutsche Nationalmannschaft wartet in der Nations League weiterhin auf einen ersten Sieg: Am Sonntag verspielte die DFB-Elf gegen die Schweiz wie schon gegen Spanien eine 1:0-Führung und musste sich erneut mit einem 1:1 zufriedengeben.

In den Pressestimmen kommt die deutsche Mannschaft nicht gut weg. Ihr wird eine müde Vorstellung und fehlende Überlegenheit vorgeworfen. Hier lesen Sie, was die Presse über das Unentschieden schreibt.

Pressestimmen: Deutschland gegen Schweiz in der Nations League zu passiv

"Auch im sechsten Anlauf hat es für die deutsche Nationalmannschaft nicht zu einem Sieg in der Nations League gereicht. Drei Tage nach dem 1:1 gegen Spanien lieferte das Team eine müde Vorstellung ab." Welt

"Mit der Führung im Rücken verfiel das deutsche Spiel in eine unerklärliche Passivität. Bei gegnerischem Ballbesitz zeigte sich die deutsche Defensive noch halbwegs passabel gestaffelt, doch bei Schweizer Umschaltaktionen sorgten Stellungsfehler und mangelnde Rückwärtsbewegung einiger Akteure für gefährliche Momente." ZDF

"Wenn der Bundestrainer Erkenntnisse gewinnen will in diesen "Tests um Punkte", dann wurde in dieser nach der Pause extrem fahrigen, zusammenhanglosen Vorstellung deutlich, dass diese deutsche Nationalmannschaft kollektiv und individuell noch enorm zulegen muss." Kicker

1:1 gegen die Schweiz: DFB-Elf fehlte die Überlegenheit

"Abgesehen vom ungeheuer abgeklärt auftretenden und präzise abgestimmten Duo Toni Kroos/Ilkay Gündogan, das immer die Kontrolle behielt, vermochten die Deutschen keine Überlegenheit herzustellen." Süddeutsche

"Die Schweizer hinterließen mit Dauer des Spiels den Eindruck, frischer und beweglicher als die Deutschen zu sein, die spätestens nach der Auswechslung des erschöpften Sane zur Pause sehr statisch im Spiel nach vorne wirkten. Es fehlte die zündende Idee - und damit auch das Tor zum ersten Länderspiel-Sieg 2020." Spox

