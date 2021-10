Profi-Sport

vor 19 Min.

Endlich volle Stadien? Das planen der FCA, die Panther und Ratiopharm Ulm

Die 3G-plus-Regel des Bayerischen Kabinetts soll solche Bilder wie bei den Augsburger Panthern im Curt-Frenzel-Stadion in Zukunft wieder möglich machen.

Plus Neue Leitlinien der Bayerischen Staatsregierung ermöglichen eine komplette Auslastung ohne Maskenpflicht und Abstand. So ist die Situation bei den großen Vereinen.

Es gibt neue Rahmenbedingungen für den Stadionbesuch in Bayern, die das Kabinett am Montag beschlossen hat. Die Klubs werden ihre Konzepte anpassen müssen. Doch die bange Frage bleibt: Wie nehmen die Fans das Angebot an? Schon bisher ist ein Rückgang der Zuschauerzahlen im Vergleich zu den Zeiten vor der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

