RB Leipzig vs. PSG live im TV & Stream - Übertragung im Free-TV - Dienstag 18.8.?

RB Leipzig trifft am Dienstag im Halbfinale der Champions League 2020 auf Paris Saint-Germain: Wo Sie die CL-Partie und weitere Spiele von Leipzig live in TV, Fernsehen und Stream auf DAZN oder Sky sehen können, das erfahren Sie hier.

Nach dem dramatischen 2:1 Sieg über Atlético Madrid sicherte sich der RB Leipzig den Platz im Halbfinale der Champions League. Als Gegner für Leipzig steht Paris Saint-Germain für das CL-Halbfinale in Lissabon fest. Alle Finalspiele werden in einem Blitzturnier im K.o.-Modus gespielt. Die Halbfinal-Spiele finden in den Stadien Estádio da Luz und Estádio José Alvalade in Lissabon statt. Wir verraten Ihnen, wie Sie den RB Leipzig gegen PSG live im Halbfinale der Champions League 2020 in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Ob auf Sky oder DAZN oder sogar im Free-TV?

RB Leipzig im CL-Halbfinale: Datum, Uhrzeit & Termine

Das Halbfinal-Spiel von RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain wird am 18. August in Lissabon im Stadion Estádio da Luz ausgetragen.

Halbfinale : RB Leipzig vs. Paris Saint-Germain , 18. August, 21 Uhr

: vs. , 18. August, 21 Uhr CL-Finale: 23. August

RB Leipzig - Paris : live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV?

Wo können Leipzig-Fans die Spiele von RB Leipzig live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Auf DAZN, SKY oder im Free-TV auf ARD oder ZDF ? Das Halbfinal-Spiel gegen PSG wird wie folgt übertragen:

Pay-TV: Sky

Live-Stream: DAZN & Sky Go

& Free-TV: keine Übertragung

Alle Partien der Champions League werden von Streaming-Anbieter DAZN und Pay-TV-Sender Sky übertragen. Von den Finalspielen wird nur das Finale im Free-TV zu sehen sein, vorausgesetzt, eine deutsche Mannschaft qualifiziert sich für das Finalturnier. Setzt sich der RB Leipzig also gegen Paris durch, wird das Spiel auf den Öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein. Wer auf eine Ausstrahlung im Free-TV setzt, kann die Vorberichterstattung auf Sky Sport News HD verfolgen. Auch im Anschluss an die Spiele gibt es im Free-TV die besten Ausschnitte der Champions League-Spiele.

RB Leipzig im Halbfinale der Champions League 2020

RB Leipzig steht im Halbfinale der Königsklasse - und das zum ersten Mal. Noch nie hat es der RB Leipzig so weit in der Champions League geschafft. Nach den Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Schalke ist Leipzig der fünfte deutsche Klub in einem Champions League-Halbfinale. Auch Trainer Julian Nagelsmann feiert einen Rekord: Er ist mit 33 Jahren der jüngste Trainer in einem CL-Halbfinale. Ob der RB Leipzig seinen Erfolgskurs weiter fortsetzt, wird sich im Spiel gegen Saint Germain entscheiden. Fans können das Spiel auf Sky und DAZN live verfolgen.

