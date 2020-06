vor 38 Min.

Rassistisches Banner überschattet Sané-Comeback für Man City

Leroy Sané feierte in der Premier League sein Comeback. Manchester City gewann deutlich. Für Aufregung sorgte jedoch eine rassistische Aktion.

Es hätte die Meldung des Abends sein können: Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr feierte Leroy Sané am Montagabend sein Comeback für Manchester City. Seine Mannschaft schlug den FC Burnley deutlich mit 5:0. Doch der Auftritt des von den Bayern umworbenen Nationalspielers wurde überschattet von einer Plakat-Aktion einiger Burnley Fans.

Wie inzwischen mehrere Medien berichten, flog zu Beginn der Begegnung in Manchester ein Kleinflugzeug über das Etihad Stadium, an dem der Schriftzug "White Lives Matter Burnley" angebracht war - offenbar eine rassistische Anspielung auf die "Black Lives Matter"-Bewegung, mit der sich weltweit Menschen seit dem Tod von George Floyd solidarisieren. Der Slogan "White Lives Matter" wird von vielen genutzt, um Gewalt gegen Schwarze und Rassismus zu relativieren.

Sickening to Witness: A light aircraft buzzes over stadium during Premier League game between Manchester City and Burnley towing a banner proclaiming "White Lives Matter - Burnley." Every Nation has so much work to do #BlackLivesMatter pic.twitter.com/hr9nRjuDH3 — roger bennett (@rogbennett) June 22, 2020

Der Zeitpunkt der Aktion schien offenbar genau gewählt zu sein. Denn erst wenige Augenblicke zuvor waren die Spieler beider Mannschaften auf dem Rasen niedergekniet, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Den Schriftzug "Black Lives Matter" tragen die Spieler in der Premier League seit dem Neustart an Stelle ihrer Namen auf dem Trikot.

Burnleys Kapitän Ben Mee verurteilte die Aktion im Anschluss an das Spiel scharf. Am Mikrofon des Senders Sky sagte er, er schäme sich dafür und es sei ihm peinlich, dass eine kleine Gruppe von Fans das Banner über das Stadion geflogen habe. "Diese Leute sollen im 21. Jahrhundert ankommen und sich bilden", sagte Mee. Stattdessen hätten sie mit dieser Aktion komplett den Punkt verfehlt. Das sei nicht das, wofür der Klub, die Spieler und die Mehrheit der Fans stünden. "Das ist eine kleine Mehrheit von Menschen und ich bin wirklich verärgert, dass das passiert ist."

"Wir stellen Untersuchungen an, um die gesamten Umstände dieses Vorfalls zu klären. Erst dann sind wir in der Lage, zu beurteilen, ob Straftaten stattgefunden haben", teilte die Polizei Lancashire mit. "Uns ist klar, dass dieses Banner viele Menschen in Lancashire und andernorts verärgert hat, und wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Partnern beim Club und bei den örtlichen Behörden zusammen."

Der FC Burnley distanzierte sich noch am Abend in einem Statement von den Drahtziehern und ihrer Botschaft. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, seien nicht in Turf Moor willkommen, dem Stadion des FC Burnley. Man werde vollumfänglich mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zu ermitteln und lebenslange Stadionverbote aussprechen.

Trotz des deutlichen Siegs gegen Burnley liegt Pep Guardiolas Manchester City acht Spieltage vor Schluss 20 Punkte hinter Spitzentreiter FC Liverpool. Leroy Sané war in der 79. Minute des Spiels beim Stand von 5:0 für die Citizens ins Spiel gekommen. Es blieb bei dem Ergebnis. (AZ mit dpa)

