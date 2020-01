vor 44 Min.

Rodel-WM 2020: Termine, Zeitplan und Live-TV - alle Infos

Rodler Felix Loch beim Start in Sotschi. Rodel-WM 2020: Termine, Zeitplan und Live-TV. Rennrodel-Weltmeisterschaft live in Fernsehen und Stream.

Die Rennrodel-WM 2020 naht mit vielen deutschen Titelanwärtern. Wir verraten Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeiten der Weltmeisterschaft im russischen Krasnaja Poljana und sagen, wann die Rodel-WM live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen ist.

Die 49. Rennrodel-WM findet vom 14. bis 16. Februar 2020 im Sliding Center Sanki in Krasnaja Poljana (Nahe Sotschi) statt. Die von der Fédération Internationale de Luge de Course ausgetragenen Wettbewerbe finden zum 1. Mal in der russischen Olympia-Stadt von 2014 statt. Es sind Titelkämpfe in den Einsitzern für Männer und Frauen, dem Doppelsitzer, der Disziplin der Teamstaffel sowie im Sprint der Einsitzer für Männer, Frauen und Doppelsitzer vorgesehen. Abgesehen von der Team-Staffel und den Sprint-Wettbewerben sind für die Rennen jeweils zwei Läufe geplant.

Rennrodel-Weltmeisterschaft 2020 - Rennkalender: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Die Wettbewerbe der Rodel-WM beginnen vom 15. Februar 2020 und gehen bis zum 16. Februar. Die genaueren Termine sind noch nicht bekannt.

Wettkämpfe Tag 1

Wettkämpfe Tag 2

Rodel-WM 2020: Live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV auf ARD oder ZDF?

Die Rennrodel-Weltmeisterschaft in Sotschi wird live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein und zwar im Rahmen der Wintersport-Berichterstattung der ARD und des ZDF. Somit wird die WM also live im Free-TV und Gratis-Stream zu verfolgen sein. Aktuell ist jedoch noch nicht klar, ob ARD oder ZDF die Rennrodel-WM 2020 live in TV und Stream zeigen werden. Eine TV-Übertragung live bei Sky oder DAZN gibt es nicht.

Rodel-Weltmeisterschaft: Das waren die Sieger von 2019

Normal

Natalie Geisenberger (Frauen-Einsitzer) Felix Loch (Männer-Einsitzer) Toni Eggert und Sascha Benecken (Doppelsitzer)

Sprint

Natalie Geisenberger (Frauen-Einsitzer) Jonas Müller (Männer-Einsitzer) Toni Eggert und Sascha Benecken (Doppelsitzer)

Team

Im Teamstaffelwettbewerb siegte Russland in der Besetzung Tatjana Iwanowna Iwanowa, Semjon Alexandrowitsch Pawlitschenko und Wladislaw Gennadjewitsch Juschakow/Juri Wadimowitsch Prochorow.

Rennrodel-WM 2020 in Sotschi

Sotschi hatte sich bereits um die Austragung der Rennrodel-Weltmeisterschaften 2019 beworben. Bei der Abstimmung auf dem 63. Jahrkongress der Fédération Internationale de Luge de Course unterlag die russische Bewerbung jedoch im zweiten Wahlgang der deutschen Veltins-Eisarena in Winterberg mit 15:23 Stimmen. Sotschi ist eine Stadt am Schwarzen Meer in Russland. Sotschi liegt in der südrussischen Region Krasnodar nahe der Grenze zu Georgien bzw. Abchasien und hat gut 343.000 Einwohner.

