Rodel-Weltcup 2019/20 live am 14.2.20: Termine, Zeitplan, TV-Übertragung, Stream

Der Rodel-Weltcup 2019/20 geht am Wochenende in Sotschi weiter. Zeitplan, Termine, Übertragung live im TV und Stream - alle Infos zur Rodel-WM 2020 gibt es hier.

An diesem Wochenende geht der Rodel-Weltcup in Sotschi in Russland weiter. Los geht es am 14.2.20 ab 14.25 Uhr mit der Zusammenfassung im ZDF.

Hier bekommen Sie die Infos zum Rodel-Weltcup rund Termine und Rennkalender - aber auch zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Rodel-Weltcup 2019/20 heute: TV-Termine, Zeitplan, Rennkalender für das Jahr 2020

Termine Disziplin Uhrzeit Live-TV 11. bis 12. Januar 2020 Frauen 11.30 Uhr ARD 11. bis 12. Januar 2020 Männer 11.05 Uhr ARD 11. bis 12. Januar 2020 Doppelsitzer 11.05 Uhr ARD 11. bis 12. Januar 2020 Teamstaffel 16.10 Uhr ARD 18. Januar 2020 Frauen 13.45 Uhr ZDF 19. Januar 2020 Männer 11.30 Uhr ZDF 18. Januar 2020 Doppelsitzer 17.55 Uhr ZDF 19. Januar 2020 Teamstaffel 12.55 Uhr ZDF 25. Januar 2020 Frauen ab 12.55 Uhr

ARD 25. Januar 2020 Frauen Sprint ab 12.55 Uhr

ARD 26. Januar 2020 Männer ab 11.40 Uhr

ARD

26. Januar 2020 Männer Sprint ab 11.40 Uhr

ARD

25. Januar 2020 Doppelsitzer ab 17.12 Uhr

ARD

26. Januar 2020 Doppelsitzer Sprint Damen und Herren ab 17.03 Uhr ARD

2. Februar 2020 Frauen ab 11.30 Uhr ZDF 1. Februar 2020 Männer ab 12.30 Uhr ZDF 1. Februar 2020 Doppelsitzer ab 16.10 Uhr ZDF 2. Februar 2020 Teamstaffel ab 16.10 Uhr ZDF 14. bis 16. Februar 2020: Rennrodel-WM





14. Februar 2020 Frauen ab 16.10 Uhr ARD 15. Februar 2020 Männer ab 13.50 Uhr ARD 14. Februar 2020 Doppelsitzer ab 13.10 Uhr ARD 15. Februar 2020 Teamstaffel ab 16.20 Uhr ARD 29. Februar bis 1. März 2020 Frauen



29. Februar bis 1. März 2020 Männer



29. Februar bis 1. März 2020 Doppelsitzer



29. Februar bis 1. März 2020 Teamstaffel





Rodel-Weltcup 2019/20 heute live im TV, Fernsehen und Live-Stream

Der Rodel-Weltcup 2019/20 wird wieder live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein und das meist kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream. Hintergrund ist, dass Rodeln live in ARD, ZDF und Eurosport zu sehen wird. Es wird nicht jedes Rennen live in TV und Stream zu sehen, zumindest auf ARD und ZDF. Eurosport überträgt aber sehr viele Events. Alle Sender werden jedoch über den Rodel-Weltcup viel berichten - auch in Zusammenfassungen und Wiederholungen (insb. Eurosport).

Rodel-WM 2019/20: Termin, Datum , Live-TV

Die Rennrodel-Weltmeisterschaft findet 2020 in Sotschi in Russland statt. Die Rodel-WM geht vom 14. bis 16. Februar 2020 und auch hier wird live in TV, Fernsehen und Stream in ARD, ZDF und Eurosport berichtet.

Rodel-Weltcup 2019/20: Favoriten und die Titelverteidiger

Titelverteidiger der Rodel-Gesamtweltcups sind der Russe Semjon Pawlitschenko (Einsitzer der Männer), die Deutschen Natalie Geisenberger (Einsitzer der Frauen) sowie Toni Eggert und Sascha Benecken (Doppelsitzer). In den Rodel-Sprintweltcups siegten der Russe Roman Repilow bei den Männern, die Deutschen Natalie Geisenberger bei den Frauen und Toni Eggert und Sascha Benecken bei den Doppelsitzern. Den Rodel-Teamstaffelweltcup des Winters 2018/19 hat Deutschland gewonnen.

