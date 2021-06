Übertragung: So sehen Sie bei der EM 2021 Slowakei gegen Spanien im TV und Stream

Die Slowakei trifft in der letzten Gruppenspiel-Phase der Fußball-EM 2021 heute auf Spanien. Hier gibt es alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream.

In der Vorrunde der EM 2021 lässt sich unter anderem das Spiel Slowakei - Spanien live im TV und Stream sehen. In Gruppe E treten heute am Mittwoch, 23. Juni, die beiden Mannschaften gegeneinander an. Für beide Teams ist es das dritte von insgesamt drei Gruppenspielen bei der Europameisterschaft 2021. Ob Spanien seiner Favoritenrolle gerecht werden kann, wird sich zeigen.

Wird die Partie im TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? ARD oder ZDF - welcher Sender zeigt die Spiele? Hier in unserem Artikel verraten wir Ihnen alles, was Sie rund um die Übertragung, das Datum und die Uhrzeit der Partie bei der Europameisterschaft 2021 wissen müssen.

Slowakei - Spanien live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung heute, Datum und Uhrzeit

In der finalen Runde des Fußball-Turniers tritt in Gruppe E die Slowakei gegen Spanien an. Hier in unserem Überblick haben wir alle wichtigen Informationen rund um die Partie für Sie zusammengefasst:

Spiel: Slowakei - Spanien , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , Gruppenphase der 2021 Datum: 23. Juni 2021

23. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Olympiastation Sevilla, Sevilla ( Spanien )

Olympiastation Sevilla, Sevilla ( ) Übertragung: live im Free-TV im ZDF oder Magenta TV

live im Free-TV im oder Magenta Gruppe: E

Wo kann ich das Spiel Slowakei gegen Spanien live im TV sehen? Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

In diesem Jahr sind insgesamt 24 Nationen bei der Fußball-Europameisterschaft vertreten. Das Turnier findet im Zeitraum vom 11. Juni 2021 bis zum 11. Juli 2021 statt. Bei den Spielen in der Münchner Allianz Arena sind erstmals wieder Zuschauer zugelassen - 14.000 Personen dürfen sich die Partien live im Stadion ansehen. Auch Fußball-Fans vor dem Fernseher haben Grund zur Freude: Alle EM-Spiele werden live im TV übertragen - wenn nicht im Free-TV in der ARD oder im ZDF, dann im Pay-TV bei Magenta TV der Telekom. Für letzteres benötigen Zuschauer allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Wollen Sie mehr über die Übertragung der Partien der Fußball-Europameisterschaft 2021 wissen? Alle weiteren Infos dazu gibt es hier: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Slowakei vs. Spanien: Das sind die National-Trainer der Teams

Die Nationalmannschaft der Slowakei:

Stefan Tarkovic ist seit Oktober 2020 Nationaltrainer der slowakischen Fußball-Elf. Zuvor war er bereits mehrere Jahre als Co-Trainer für die Mannschaft im Einsatz.

Die spanische Nationalmannschaft:

Von Juli 2018 bis Juni 2019 war Luis Enrique Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Nach einer Auszeit übernahm er das Team nach einer Auszeit im November 2019 erneut. Außerdem war der 51-Jährige Ex-Fußballer früher als Trainer für den FC Barcelona aktiv.

Spaniens Trainer Luis Enrique hat einen EM-Kader ohne Spieler von Real Madrid zusammengestellt. Foto: ---/ukrin/dpa

Mehr Infos zur EM:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.