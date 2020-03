vor 16 Min.

Snooker-WM 2020: Termin, Zeitplan, Live-TV und TV-Termine

Die Snooker-WM 2020 in Sheffield rückt näher und damit das Highlight der Saison 2019/20. Wir verraten die Termine, den Zeitplan, Turnierplan, Uhrzeit und Datum der Duelle und sagen, wie Sie die WM live in TV, Fernsehen und Stream sehen.

Gibt es Probleme wegen des Corona-Virus?

Die Snooker-WM 2020 steigt wieder in Sheffield im Crucible Theatre. Sie wird vom 18. April bis zum 4. Mai 2020 gehen. Aktuell ist noch nicht klar, ob die Weltmeisterschaft wegen des Corona-Virus auch tatsächlich stattfinden wird. Titelverteidiger ist übrigens Judd Trump.

Preisgeld:

Der Sieger des Turniers darf sich auf 500.000 Pfund Preisgeld freuen. Der Zweite bekommt noch 200.000 und die Halbfinalisten 100.000 Pfund. Die Snooker-WM findet seit 1927 statt. Joe Davis, eine Schlüsselfigur und Pionier in der frühen Entwicklung des Sports, gewann die Meisterschaft zwischen 1927 und 1946 15 Mal in Folge.

Snooker-WM 2020: Termin, Spielplan, Zeitplan, Datum, Uhrzeit und TV-Termine

Was? Snooker-Weltmeisterschaft 2020

Wann? 8. April bis zum 4. Mai 2020

Wo? Sheffield , Crucible Theatre

, Crucible Theatre Live-TV? Live auf Eurosport (Stream im Eurosport-Player und evtl. TV)

Snooker-Weltmeisterschaft 2020 live in TV, Fernsehen und Stream: TV-Rechte, Free-TV und Gratis-Stream

Die Snooker-WM 2020 wird live im Stream im Eurosport Player zu sehen sein. Eventuell werden auch einige Duelle im TV bei Eurosport gezeigt. In einigen Fällen gibt es auch einen Extra-Kanal im Player für Snooker mit deutschem Kommentar, wenn das deutsche Programm bei den Eurosport-Kanälen statt der Snooker-Übertragungen läuft.

Das ist Snooker - Historie und die einfachsten Regeln

Snooker ist ein Queue-Sport, der seinen Ursprung unter den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Indien stationierten Offizieren der britischen Armee hat. Er wird auf einem rechteckigen Tisch gespielt, der mit einem grünen Tuch (oder "Baize") bedeckt ist, mit Taschen an jeder der vier Ecken und in der Mitte jeder Längsseite. Mit einem Spielball und 21 farbigen Kugeln müssen die Spieler die weiße Kugel schlagen, um die restlichen Kugeln in der richtigen Reihenfolge zu versenken oder einzulochen, wobei sie für jeden Topf Punkte sammeln müssen. Ein einzelnes Spiel gewinnt der Spieler, der die meisten Punkte erzielt. Ein Spiel ist gewonnen, wenn ein Spieler eine vorgegebene Anzahl von Rahmen Spielen.

Die moderne Ära des Snooker-Sports begann 1969, nachdem der Sender BBC die Snooker-Fernsehshow "Pot Black" in Auftrag gegeben hatte und später die WM 1978 ausstrahlte. Schlüsselfiguren im Spiel waren Ray Reardon in den 1970er Jahren, Steve Davis in den 1980er Jahren und Stephen Hendry in den 1990er Jahren, die jeweils sechs oder mehr WMs gewannen. Seit 2000 hat Ronnie O'Sullivan mit fünf Titeln die meisten Weltmeistertitel gewonnen. Top-Profispieler treten heute regelmäßig auf der ganzen Welt an und verdienen Millionen von Pfund auf der World-Snooker-Tour, an der Spieler aus der ganzen Welt teilnehmen.

