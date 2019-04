So sehen Sie die Eishockey WM 2019 live in TV & Stream: TV-Termine

2. Liga

MSV-Horrorszenario Abstieg fast real

Sie holten zweimal einen Rückstand auf und am Ende einen Punkt - doch das war für den MSV Duisburg viel zu wenig. Der Abstieg in die 3. Liga ist kaum noch zu vermeiden. Das weiß auch Trainer Torsten Lieberknecht. Für ihn könnte es am Sonntag ein Déjà-vu geben.