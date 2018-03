vor 30 Min.

So teuer wird die Königsklasse auf Sky und DAZN Sport

Wer kommende Saison die Möglichkeit haben will, jedes Spiel der Champions League live zu sehen, benötigt zu seinem Sky-Abo zusätzlich auch noch ein DAZN-Abo.

Ab Sommer muss sich Sky die Übertragungsrechte mit DAZN teilen und zeigt deutlich weniger Spiele. Was wann zu sehen ist – und ab wann eine Kündigung möglich ist.

Von Florian Eisele

Wer die Möglichkeit haben will, künftig alle Spiele der Champions League live zu sehen, benötigt in der kommenden Saison zwei kostenpflichtige Abonnements: Neben dem bisherigen Sender Sky wird der Online-Streaming-Dienst DAZN einen Großteil der Spiele live zeigen.

Welcher Sender zeigt welche Spiele der Champions League live?

Das ist Teil eines komplizierten Verteilungsschlüssels, den Sky nun vorgestellt hat. Verkürzt lässt sich sagen: Spiele mit deutscher Beteiligung werden vor allem bei Sky zu sehen sein, während DAZN in der Summe deutlich mehr Partien zeigen wird.

Wie sieht die Regelung in der Gruppenphase aus?

Sky hat sich das Recht zugesichert, mehr Spiele heraussuchen zu dürfen. Im Detail bedeutet das: Während der Gruppenphase läuft bei dem Sender an jedem Sendetag nur ein Spiel live. Der Sender darf aber an allen Mittwochs- sowie an drei von sechs Dienstagsspieltagen selbst entscheiden, welches Spiel er überträgt. Die jeweils anderen Begegnungen sind bei DAZN zu sehen. Sky betont aber, dass man mit dem Sender kein Tor verpasst: Zu beiden Anstoßzeiten (18.55 Uhr und 21 Uhr) gibt es eine Konferenz.

Wie geht es im K.o.-Modus weiter?

Die Hin- und Rückspiele teilen sich Sky und DAZN auf. Auch hier hat Sky das Recht, sich die übertragenen Spiele auszusuchen: Bei den Hinspielen das interessanteste Einzelspiel. Bei den acht Rückspielen darf der Sender sich sogar bis zu vier Partien aussuchen. Damit werden alle deutschen Entscheidungen bei Sky zu sehen sein. Falls jedoch wie in dieser Saison nur ein deutsches Team die jeweilige Runde erreicht, wird das Hinspiel ebenfalls bei DAZN übertragen. Im Halbfinale und im Endspiel ist die Regelung einfach: Alle fünf Partien werden bei beiden Sendern zu sehen sein.

Gibt es auch Champions-League-Spiele im Free-TV?

Nur, wenn ein deutscher Klub im Finale steht. In diesem Fall muss laut Rundfunkstaatsvertrag das Spiel im Free-TV zu sehen sein. Welcher Sender dann überträgt, ist offen. Möglich wäre es, dass ARD, ZDF oder Sky die Partie auf einem frei empfangbaren Sender zeigen.

Wo sind Zusammenfassungen der Spiele zu sehen?

Nach Auskunft des ZDF wird der Sender im Rahmen seiner Nachrichtenformate Zusammenfassungen zeigen. Auch Sky und DAZN bieten die Highlights der Spiele an – das gilt auch für die Spiele, die nicht live zu sehen waren.

Was kostet es, ein Abonnement für beide Sender abzuschließen?

DAZN kostet im Monat 9,99 Euro, das Abo ist monatlich kündbar. Sky kostet – je nach Umfang des Pakets – für Neukunden etwa zwischen 25 und 45 Euro pro Monat. Allerdings sind diese Verträge meist zwischen 12 und 24 Monate lang gültig und beinhalten auch andere Inhalte. Allerdings bietet Sky auch eine Möglichkeit für Nicht-Abonnenten an, den Sender zu empfangen: Über Sky Ticket können kurzfristige Abos abgeschlossen werden, die automatisch ablaufen.

Sky hat damit geworben, dass alle Spiele zu sehen sind. Alle Spiele live sind bei dem Sender aber nun nicht mehr zu sehen. Kann das Abo nun fristlos gekündigt werden?

Gemäß den Geschäftsbedingungen des Münchner Senders nicht. Demnach ist eine fristlose Kündigung nur im Todesfall, einer Preiserhöhung von mehr als fünf Prozent sowie bei längeren Sendeunterbrechungen und Programmausfällen möglich. Ob der Wegfall einiger Liveübertragungen als Grund für eine sofortige Kündigung ausreicht, bezweifelt Katharina Grasl. Sie ist Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern und sagt: „Sky behält sich vor, das Programm ändern zu dürfen. Ein Sonderkündigungsrecht gibt es nur, wenn explizit mit einer Leistung geworben wurde, die es jetzt nicht mehr gibt.“ Der Sender argumentiert, dass Kunden weiterhin keine Tore verpassen, weil im Rahmen der Live-Konferenzen weiterhin alle Treffer zu sehen sein werden. Ob diese Begründung juristisch standhält, ist unklar und bislang noch nicht entschieden. „Es gibt noch keine Gerichtsentscheidung zu diesem Thema“ sagt Grasl.k

