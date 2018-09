Sommermärchen 2: Warum Deutschland die EM 2024 bekommt

Plus War das schön! Die WM 2006 hat die Nation verzaubert. Jetzt die Neuauflage. Wie die deutsche Bewerbung überzeugte und warum nun ein „Kaiserchen“ das Sagen hat.

Hier lassen sich prächtig Entscheidungen treffen. Auf der einen Seite geschützt vom Genfersee, der an diesem sonnigen September-Donnerstag golden schimmernd vor der Uefa-Zentrale liegt. Auf der anderen Seite der vorsorglich gezogene drei Meter tiefe Graben, auf dass auch wirklich keine unliebsamen Gäste Einlass erhalten. Immerhin: Fensterfassaden. Schließlich will der europäische Verband zeigen, wie transparent er ist. Nyon ist eine 20.000-Einwohner-Stadt am Rand der Schweiz. Und Nyon ist die Fußball-Hauptstadt Europas. Nach einer hochklassigen Mannschaft sucht man zwar vergeblich. Aber Bonn war ja auch mal die Hauptstadt Deutschlands. In Nyon also wird an diesem Tag über die Zukunft des Fußballs abgestimmt. Zumindest ein wenig. Das Ergebnis ist: Deutschland darf die Europameisterschaft 2024 austragen.

150 Meter entfernt von der Machtzentrale der Uefa liegt das Vereinsgelände des Drittligisten FC Stade Nyonnais. Während im Glaspalast Anzugträger den Deutschen den Zuschlag geben, spielen nebenan bebauchte und eher antrittsschwache Amateure in zu engen Sporthosen. Behörden- und Firmenliga. Auch ihnen widmet Reinhard Grindel das Turnier in sechs Jahren. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sieht die EM 2024 auch als Chance „für den Amateursport“. Grindel saß einige Zeit für die CDU im Bundestag. Immer alle einbeziehen – das ist wichtig für Politiker, wichtig für Funktionäre. Als solcher überzeugte der 57-Jährige bisher in überschaubarem Maß. Das Lavieren in der Causa Özil. Das schnelle und bedingungslose Festhalten an Bundestrainer Joachim Löw nach dem WM-Aus in Russland. Es ist in Nyon auch eine Abstimmung über Grindels Zukunft. Hätte die Türkei als einziger Konkurrent die EM erhalten – er hätte sich nicht mehr im Amt halten können.

Fast alles sprach für die EM in Deutschland. Aber was heißt das schon?

Objektiv betrachtet sprachen beinahe alle Faktoren für die deutsche Bewerbung. Das bedeutet in Gremien des Spitzensports aber nicht allzu viel. Grindel konnte sich nicht sicher sein, wie die Abstimmung ausfallen würde. Die Deutschen waren ja mal stolz darauf, sich sogar da Mehrheiten beschaffen zu können, wo sie gar keine hatten. Das führte so weit, dass Gerhard Schröder 2005 in der Berliner Elefantenrunde noch herumpolterte, obwohl er da schon als Bundeskanzler abgewählt war.

Als sich der DFB um die Weltmeisterschaft 2006 bewarb, hatte er eigentlich keine Chance gegen Südafrika. Eigentlich. Erstmals eine WM auf dem afrikanischen Kontinent – diese Chance wollte sich Fifa-Chef Sepp Blatter nicht entgehen lassen. Er, der Brückenbauer des Weltfußballs. Freilich waren es Brücken, die er sich gut bezahlen ließ. Doch dem Bewerbungskomitee um Franz Beckenbauer gelang es noch, das Blatt zu wenden. Mittlerweile ist klar, dass auch 6,7 Millionen Euro mithalfen, die Südafrikaner auszubooten. Wohin und warum das Geld überwiesen wurde, wird wohl auf ewig ein kaiserliches Geheimnis bleiben. Die Südafrikaner immerhin durften die besten Fußballer der Welt dann 2010 beherbergen.

Wer nun den symbolischen Akt verhindern konnte, erstmals ein Weltereignis in dem sich aus der Apartheid gelösten Land stattfinden zu lassen, für den sollte eine Kandidatur gegen die Türkei ein Leichtes sein. Doch Grindel fehlt das Basta-Auftreten eines Gerhard Schröder genauso wie der franzelnde Charme Beckenbauers. Und ja, er kann auch nicht einfach 6,7 Millionen Euro unter das Wahlvolk bringen. Der DFB schrieb sich größtmögliche Transparenz auf die Fahnen. Also wurden ganz offiziell die zehn besten Stadien des Landes nach eingehender Bewertung gekürt, auf dass 2024 in ihnen gespielt werde und nicht in von Landesfürsten gewünschten Arenen. Das sei doch wichtig für die Region, sagen die. Natürlich müsse die Uefa für die Zeit der Nutzung Miete für die Arenen zahlen und mögliche Gewinne aus Zuschauereinnahmen und Vermarktung versteuern, sagt der DFB. Klingt logisch. Aber nicht für die Türken.

Wie die Strategie der Türkei für die Fußball-EM aussah

Die nämlich garantierten der Uefa, dass Brutto gleich Netto ist. Gespielt werden sollte in Stadien, die teilweise noch gar nicht stehen. Was man halt so verspricht. Die Männer (und eine Frau) des Exekutiv-Komitees der Uefa sind für Versprechen sehr empfänglich – so denn am Ende auch etwas in der Kasse hängen bleibt. Da ließe es sich dann auch verschmerzen, dass es Recep Tayyip Erdogan mit den Menschenrechten nicht ganz so genau nimmt. So eine Sportveranstaltung wird dann schnell zum politischen und gesellschaftlichen Türöffner umgedeutet. Olympia in Peking, Winterspiele in Sotschi, eine Fußball-WM in Russland. Die nächste dann in Katar. Haben sich die Länder nicht prächtig entwickelt? Gibt es da jetzt nicht überall Mitspracherecht für Oppositionelle?

Es ist nicht anzunehmen, dass die Uefa eine gesinnungstechnische Kehrtwende vorgenommen hat und aufgrund eines plötzlich gewachsenen Demokratie-Verständnisses die EM nicht an die Türkei vergeben hat. Wohl eher wurden die Garantien angezweifelt. Ein Land mit einer derart instabilen Währung soll Gewinne auszahlen? Dann doch lieber auf Nummer sicher. Mit 12:4 Stimmen fällt das Votum überraschend deutlich aus.

Euphorischer Jubel brandet deshalb trotzdem nicht in der deutschen Delegation auf. „Es war eher Erleichterung“, sagt Philipp Lahm anschließend. Außerdem habe das auch was mit Respekt gegenüber der Türkei zu tun, weil: „Wenn man gewinnt, gibt es auch irgendjemanden, der verliert.“ Lahm soll das Gesicht der Europameisterschaft werden. Bislang fungierte er als Botschafter der EM, nun wird er Chef des Organisations-Komitees. Ein Kaiserchen. 2006 hatte Beckenbauer die gleiche Position inne und berichtete nach seinen Helikopterflügen von Spielort zu Spielort, wie schön denn Deutschland von oben sei. Lahm war bisher der Grasnarbe näher als dem Himmel. Seine Eignung als Fußball-Diplomat hat er ausreichend bewiesen. Nun aber soll er Euphorie entfachen, ein „Sommermärchen 2“ entfachen.

Einmal jubeln, umarmen - fertig. Die deutsche Delegation mit Philipp Lahm (links) und Reinhard Grindel feiert ziemlich verhalten. Bild: Fabrice Coffrini, afp

In der Türkei wäre eine Fußball-Party garantiert gewesen. Obwohl die Kicker im europäischen Mittelfeld feststecken, sind die Fans fanatisch, wann immer der Ball rollt. Auch deswegen hat sich die türkische Delegation große Chancen gegen Deutschland ausgerechnet. Außerdem traten sie bereits zum vierten Mal an, auf dass die EM nun endlich bei ihnen ausgespielt wird. Als es um die EM 2016 ging, unterlagen sie Frankreich wegen einer Stimme. Nun sei man endlich dran. Sie sind es nicht.

Der Uefa-Präsident sieht ziemlich zerknirscht aus

Wortlos verlassen die Vertreter des türkischen Fußballs die Uefa-Zentrale. Sie bleibt eine Burg, die einfach nicht einzunehmen ist. Da helfen auch nicht die warmen Worte von Aleksander Ceferin. Der Verbandspräsident lobt die beiden Kontrahenten für ihre „sehr guten Bewerbungen“. Am Ende aber habe eben nur ein Land den Zuschlag erhalten können. Dem Slowenen wird nachgesagt, den deutschen Anstrengungen näher gestanden zu haben als den türkischen. Davon lässt er allerdings nichts erkennen, als er den Umschlag mit dem Gewinner öffnet. Ceferin wirkt eher zerknirscht, als er „Germany“ als Gewinner bekannt gibt. „Jede demokratische Wahl ist eine gute Wahl“, sagt er noch, und wer will, kann das als politische Aussage auffassen.

Warum so zerknirscht, Herr Präsident? Uefa-Chef Aleksander Ceferin gibt die Entscheidung bekannt. Bild: Soeren Stache, dpa

Grindel hat sich nun einiges an Spielraum verschafft, um bei der nächsten Wahl nicht aus dem Amt geputscht zu werden. Das eindeutige Votum kann er in den kommenden Monaten auch für sich reklamieren. Im Glaspalast von Nyon organisierte er eine Mehrheit, von der nicht auszugehen war. Grindel nahm das Ergebnis äußerlich gelassen hin. Er ist Hanseat. Seine Hosen trägt er stets zwei Zentimeter zu weit nach oben gezogen. Es fällt nicht schwer, sich Grindel im Sommer an der italienischen Adria vorzustellen. Er ist Realist. Und damit möglicherweise einfach der passende Mann an der Spitze des deutschen Fußballs. Als solcher, sagt er, hoffe er nun, dass die Diskussionen um seine Person aufhören.

Joachim Löw wiederum sieht die Vergabe der EM aus einer anderen Warte. Auch er gehört zur deutschen Delegation. Ob er der deutschen Mannschaft auch noch 2024 als Coach vorstehe, wisse er schlicht nicht. „Mich als Trainer betrifft das nicht, denn ich bin unmittelbar vom Erfolg abhängig, der vielleicht in den nächsten Monaten oder beim nächsten Turnier erfolgt.“ Das nächste Turnier ist die EM 2020. Sie wird über den ganzen Kontinent hinweg ausgetragen. Auch das ist ein Beschluss der Uefa. Auch er wurde in der Glasburg am Genfersee gefasst. Dort, wo Deutschland den Zuschlag für 2024 bekommt.

Die eine Wahl gilt als vernünftig, die andere nicht. Und aus Sicht der Türkei sind sogar beide Entscheidungen falsch.