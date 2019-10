01.10.2019

Strecke, Programm, Tickets: Alle Infos zum Bergrennen Mickhausen

Zwei Jahre lang mussten Motorsport-Fans in der Region auf dieses Event warten: das Bergrennen von Mickhausen.

Am kommenden Wochenende findet die 38. Auflage des Bergrennens von Mickhausen statt. Zum ersten Mal starten auch Elektroautos. Was die Besucher erwartet.

Von Julian Würzer

Hunderte PS liegen auf dem Asphalt, Motoren brummen an der Startlinie und dann schellt der Tachozeiger nach oben: Am Freitag findet das 38. Bergrennen von Mickhausen statt – mit einigen Veränderungen. Das sind die wichtigsten Information für die Besucher im Überblick:

Was sind Bergrennen?

Bergrennen sind Einzelfahrten auf Zeit im Motorsport. Die Fahrer befinden sich anders als bei einem Rundstreckenrennen alleine auf der Strecke und versuchen möglichst schnell mit ihren Autos ins Ziel zu kommen. Bei einem Bergrennen muss die Ziellinie höher liegen als der Startpunkt. Für die Bergrennen dienen oftmals kurvenreiche Landstraßen, wie etwa die Strecke in Mickhausen. Rennstrecke dient oft eine kurvenreiche Landstraße.

Wie verläuft die Rennstrecke?

Die Fahrer müssen sich auf einer 6,5 Meter breiten Rennstrecke zurechtfinden, die entlang eines Waldes verläuft. Die Fahrbahn ist Teil der Kreisstraße A16 von Münster nach Birkach. Sie ist 2200 Meter lang und beträgt einen Höhenunterschied von 76 Metern. Der Streckenrekord liegt derzeit bei 46,903 Sekunden. Den stellte der Italiener Simone Faggioli im Jahr 2011 auf. Bei dem Rennen fuhr er den Sportwagen-Prototypen Osella FA 30.

Wie sieht das Programm beim Bergrennen Mickhausen aus?

Das Bergrennen in Mickhausen findet am kommenden Wochenende von Freitag, 4. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, statt.

Am Freitag kommen die Fahrer in Mickhausen an. Ab 14 Uhr werden dann die Rennwagen kontrolliert.

Am Samstag findet um 8 Uhr eine Fahrerbesprechung statt. Anschließend findet um 9 Uhr der erste Trainingslauf statt. Um 11.50 Uhr startet der zweite Trainingslauf und um 14.45 Uhr der dritte. Das Ende des Trainingstages wird gegen 17.45 Uhr erwartet. Ab 19 Uhr hängt die Startreihenfolge am Rennbüro aus.

Der Höhepunkt des Bergrennens in Mickhausen findet am Sonntag statt. Um 8.30 Uhr startet der erste Wertungslauf. Um 11.20 Uhr folgt der Zweite und um 14.15 Uhr der dritte. Die Siegerehrung findet ab 17.10 Uhr statt.

Gibt es noch Tickets für das Bergrennen in Mickhausen?

Wer sich noch keine Karte für das Rennen gekauft hat, hat noch vor Ort an der Tageskasse oder im Onlineshop unter www.bergrennen-mickhausen.de die Möglichkeit dazu. Für Freitag ist der Eintritt für Besucher frei. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren kommen das ganze Wochenende kostenlos auf das Renngelände. Eine Tageskarte für den Trainingstag am Samstag kostet 15 Euro. Besucher, die sich das Autorennen am Sonntag anschauen wollen, zahlen 25 Euro für das Tagestickets. Eine Karte für das gesamte Wochenende kostet ebenfalls 25 Euro.

Haben Besucher die Möglichkeit, die Strecke abzufahren?

Zuschauer können nur als Beifahrer in Renntaxis, ein Gefühl für das Bergrennen bekommen. Die Fahrten finden zwischen den Wertungsläufen statt. Allerdings sind sämtliche Renntaxis ausverkauft. Diejenigen, die sich ein Ticket sichern konnten, dürfen beispielsweise mit Sebastian Vettels Bruder Fabian in einem Audi S8 Plus den Berg hochrasen. Auch der deutsche Rallyefahrer Armin Schwarz fährt in einem Lancia Stratos Besucher über die Ziellinie.

Auf welche Neuheiten können sich die Zuschauer 2019 freuen?

Beim Bergrennen von Mickhausen werden in diesem Jahr auch Elektroautos an den Start gehen. Der Veranstalter erwartet zwischen zehn und 15 Fahrzeuge. Außerdem findet die Siegerehrung am Sonntag im Festzelt statt, um wetterunabhängig zu sein.

Wie sind die Wetteraussichten für das Bergrennen?

Laut dem Online-Wetterportal wetter.com müssen sich die Besucher des Bergrennens auf Regen einstellen. Dennoch erwarten die Veranstalter rund zwischen bis zu 15.000 Zuschauer über das Wochenende.

