09:26 Uhr

Team Vatikan will in den Läufer-Himmel

Vier Läufer aus dem Kirchenstaat treten beim Berlin-Marathon an. Das reicht dem Team Vatikan aber noch nicht. Sie wollen in den Sportler-Himmel.

Von Daniel Wirsching

Das hat er nun davon, der Argentinier Jorge Mario Bergoglio. Kaum dass er Papst war, wusste die ganze Welt, dass er Fan des Atlético San Lorenzo de Almagro aus Buenos Aires ist. Fortan wurde er mit Fußballtrikots überhäuft. Und muss sich von Schulkameraden, die mal mit ihm kickten, als „Taktiker vor dem Herrn“ bezeichnen lassen. Ein begnadeter Techniker jedenfalls sei der junge Jorge nie gewesen.

Bisweilen laufen die Dinge, wie sie eben laufen. Aus Jorge wurde kein Nationalspieler, dafür das Oberhaupt einer internationalen Institution mit Hauptsitz im eigenen Staat, dem Vatikan. In dieser Institution läuft es zurzeit nicht so gut, die Freude im Vatikan am Laufen trübt das allerdings nicht. Zumindest nicht die seines Lauf-Teams.

Team Vatikan träumt von den Olympischen Spielen

Vier seiner Läufer treten jetzt am Sonntag beim Berlin-Marathon an, ein Traum wären die Olympischen Spiele. Sagt Monsignore Melchor José Sánchez de Toca y Alameda, der Präsident des Sportvereins „Athletica Vaticana“, der erst Anfang des Jahres aus der gleichnamigen Laufgruppe hervorging. Vatikan-Fußballer gibt es schon länger, sie wurden mal von Giovanni-„habe fertig“-Trapattoni trainiert. Gar ein Frauenteam hat der Kirchenstaat.

In der „Athletica Vaticana“ sporteln rund 60 Vatikanmitarbeiter: Schweizergardisten, eine Ordensfrau („Das Laufen wird zum Gebet“), eine Angestellte der Vatikan-Apotheke – und zwei muslimische Migranten. Sport verbindet. Ist aber oft auch ein übles Spiel um Geld und Macht, wie Andreas Kornes mit Blick auf die Leichtathletik-WM in Katar im Leitartikel schreibt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen