Tennisturnier French Open 2019 live im TV & Livestream: alle Termine

Das Grand Slam Tennisturnier French Open startet am Sonntag, den 26. Mai, in Paris. Alle Live Termine, TV Sender, Free TV Übertragungen & Livestreams finden Sie hier.

Das traditionsreiche Grand Slam Turnier French Open findet 2019 von 26. Mai bis 9. Juni statt. Auf dem Sandplatz des Roland Garros Stadions in Paris treten internationale Tennisgrößen wie Roger Federer und Rafael Nadal, aber auch deutsche Tennisprofis wie Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff im Kampf um insgesamt 42,66 Mio. Euro Preisgeld an. Im Free TV und im kostenlosen Livestream können Sie alle Spiele des Topturniers ab Sonntag verfolgen. Alle Termine, Zeiten und TV Sender zu den French Open 2019 finden Sie hier.

French Open live im TV & im kostenlosen Stream: alle Termine & Sender

Eurosport überträgt alle Spiele live, entweder auf dem Free TV Sender Eurosport 1 oder auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2. Kabel Deutschland Kunden können die French Open kostenfrei auch auf Eurosport 2 verfolgen. Die Paarungen werden am Donnerstag, den 24. Mai, ausgelost.

Wann werden die French Open im TV live übertragen?

Zeitraum: Sonntag, 26.05., bis Sonntag, 09.06.2019

Ort: Stade Roland Garros, Paris, Frankreich

French Open Runde 1 – 4 live sehen:

Datum: 26.05. – 03.06.2019

Uhrzeit: 11 – 21 Uhr

TV-Sender: Eurosport

Pay-TV: Sky & Sky Ticket

Online: eurosport.de

Viertelfinals im Roland Garros – live im Free TV & online:

Datum: 04. & 05.06.2019

Uhrzeit: 11 – 21 Uhr

TV-Sender: Eurosport

Pay-TV: Sky

Online: eurosport.de

French Open Halbfinals – online oder im TV schauen:

Datum: 06. & 07.06.2019

Uhrzeit: 11 – 21 Uhr

TV-Sender: Eurosport

Pay-TV: Sky

Online: eurosport.de

Finale der Damen live im TV & im kostenlosen Stream:

Datum: 08.06.2019

Uhrzeit: 15 Uhr

TV-Sender: Eurosport

Pay-TV: Sky

Online: eurosport.de

French Open 2019: Finale der Herren live sehen:

Datum: 09.06.2019

Uhrzeit: 15 Uhr

TV-Sender: Eurosport

Pay-TV: Sky

Online: eurosport.de

French Open 2019: Spannende Matches von Federer & Nadal erwartet

Bereits zum 129. Mal finden die French Open in Paris statt: In diesem Jahr tritt Roger Federer nach zweijähriger Pause wieder an: Der Schweizer glaubt mit etwas Glück bei der Auslosung seine gute Verfassung gegen Titelverteidiger Rafael Nadal ausnutzen zu können, um das Tennisturnier zu gewinnen. Nadal, der auch „König des Sandplatzes“ genannt wird, gewann bereits 11 Grand Slam Turniere und ist damit Rekordhalter im Einzel der Herren. Aus Deutschland nehmen sechs Herren an den diesjährigen French Open teil, darunter Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. Ebenfalls sechs deutsche Damen treten in Paris an, unter anderem Andrea Petkovic und Angelique Kerber. Sowohl Doppel- als auch Einzel der Männer und Frauen werden von Eurosport live im TV übertragen.

