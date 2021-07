Tokio 2021

06:28 Uhr

Kohlschreiber freut sich auf Tokio: "Olympia ist cool"

Für den Augsburger Philipp Kohlschreiber war in Hamburg im Achtelfinale Schluss. Nächste Station sind die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Plus Philipp Kohlschreibers Vorfreude auf Tokio ist riesig. Auch wenn die Sommerspiele in seiner Sportart nicht den höchsten Stellenwert haben. Denn außer Medaillen gibt es dort wenig zu holen.

Von Andreas Kornes

Vor Kurzem war Philipp Kohlschreiber beim Friseur. Und als er dem erzählte, er werde in Kürze zu den Olympischen Spielen reisen, war der Mann an der Schere angemessen begeistert. Olympia hat eine gigantische Strahlkraft. Diese reicht auch in Sportarten hinein, die ansonsten vor allem um sich selbst kreisen. Fußball im Besonderen, aber eben auch Tennis. Dort sind die vier Grand-Slam-Turniere das Maß der Dinge. Den Profis geht es darum, Punkte für die Weltrangliste zu ergattern. Je höher die Positionierung dort, desto ertragreicher sind die Turniere, bei denen die Profis automatisch im Hauptfeld stehen. Bei Olympischen Sommerspielen gibt es keine Punkte zu holen. Trotzdem sind viele Stars der Szene in Tokio am Start.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen