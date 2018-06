vor 40 Min.

Tour de France 2018: Übertragung live im TV und als Stream sehen Sport

Die Tour de France 2018 startet am 7. Juli und endet am 29. Juli. Wie Sie das diesjährige Radrennen live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Im Juli ist es so weit: Bei der Tour de France fahren auch 2018 wieder hunderte Radprofis durch Frankreich. Wo Sie das bekannteste Radrennen der Welt live verfolgen können, lesen Sie hier.

Wo ist die Tour de France live zu sehen?

Wie in den vergangenen Jahren zeigt die ARD auch 2018 wieder alle Etappen der Tour de France im TV. Zusätzlich können Sie die Rennen hier im ARD-Livestream verfolgen.

Neben der Option, die Tour de France im Fernsehen zu verfolgen, können Sie sie auch im zahlungspflichtigen Eurosport Player ansehen. Diesen finden Sie hier.

Tour de France 2018: So verläuft dieses Jahr die Route

Am 7. Juli geht es los mit der Tour de France 2018 - auf einer kleinen Insel vor der Westküste Frankreichs. Von Noirmoutier-en-l'Ile geht es für die Fahrer durch die Bretagne und die Normandie in den äußersten Norden des Landes. Ab der zehnten Etappe geht die Tour de France im Südosten Frankreichs weiter. Quer durch die westlichen Ausläufer der Alpen geht es für die Teilnehmer über das Zentralmassiv bis in die Pyrenäen an der Grenze zu Spanien. Die 21. und damit letzte Etappe der Tour de France findet auch 2018 wieder in Paris statt. (sli)

