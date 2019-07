vor 1 Min.

Tour de France 2019 heute: Etappen, Route und Übertragung live im TV und Stream

Verteidigte erneute Gelb: Julian Alaphilippe. Am heutigen 18. Juli steht die 12. Etappe der Tour de France 2019 an. Alle Infos zu Start, Etappen und Streckenverläufen: hier.

Tour de France 2019: Heute machen sich die Radprofis in Etappe 12 auf den Weg von Toulouse nach Bagnères-de-Bigorre. Alle Infos zu Route, Etappen, Strecken und Übertragung im TV und Stream.

Am heutigen Donnerstag steht die 12. Etappe der Tour de France 2019 an. Von Toulouse aus geht in einer anstrengenden Hochgebirgsetappe nach Bagnères-de-Bigorre. Insgesamt führt Julian Alaphilippe die Tabellenspitze im gelben Trikot an, dichtgefolgt von Geraint Thomas.

Alle Infos zu den Fahrern, Teams und zur Route (mit Streckenverlauf und Etappenplan) der Tour de France 2019 finden Sie hier im Folgenden.

Tour de France 2019 heute: Übertragung im TV und Live-Stream

Die deutschen Fans wollen die Tour de Fance 2019 live im TV und Fernsehen verfolgen. Am Besten kostenlos und umsonst im Free-TV und gratis im Live-Stream online im Internet ohne Anmeldung. Das ist bei der Tour de France auch im Jahr 2019 wieder möglich. Denn die ARD zeigt die Tour de France live im TV, Fernsehen und im Live-Stream in der Mediathek. ZDF, Eurosport, Sport1, DAZN und Sky zeigen hingegen keine Tour de France live in TV oder Stream. Hier finden Sie alle TV-Termine und Sendezeiten sowie den Rennkalender bezogen auf die Übertragung in der ARD. Hinter den Etappen am Ende finden Sie die Übertragungszeiten der ARD:

1. Etappe 6. Juli Stadt Brüssel – Stadt Brüssel, 14.35 bis 17.35 Uhr auf ARD

2. Etappe 7. Juli Stadt Brüssel – Stadt Brüssel, 15.05 Uhr bis 16.45 Uhr auf ARD

3. Etappe 8. Juli Binche – Épernay, 16.05 bis 17.30 Uhr auf ARD

4. Etappe 9. Juli Reims – Nancy, 16.05 bis 17.30 Uhr auf ARD



5. Etappe 10. Juli Saint-Dié-des-Vosges – Colmar, 16.05 bis 17.30 Uhr auf ARD

6. Etappe 11. Juli Mülhausen – Planche des Belles Filles, 16.05 bis 17.55 Uhr auf ARD

7. Etappe 12. Juli Belfort – Chalon-sur-Saône, 16.05 bis 17.15 Uhr auf ARD

8. Etappe 13. Juli Mâcon – Saint-Étienne, 14.30 bis 18 Uhr auf ARD

9. Etappe 14. Juli Saint-Étienne – Brioude, 15 Uhr bis 17.30 Uhr auf ARD

10. Etappe 15. Juli Saint-Flour – Albi, 16.05 Uhr bis 18 Uhr auf ARD

16. Juli Ruhetag

11. Etappe 17. Juli Albi – Toulouse, 16.05 bis 17.30 Uhr auf ARD

12. Etappe 18. Juli Toulouse – Bagnères-de-Bigorre, 15.10 bis 17.15 Uhr auf ARD

13. Etappe 19. Juli Pau – Pau, 16.05 bis 17.55 Uhr in der ARD

14. Etappe 20. Juli Tarbes – Col du Tourmalet, 13 bis 17.30 Uhr auf ARD

15. Etappe 21. Juli Limoux – Foix, 15.05 Uhr bis 17.30 Uhr in der ARD

22. Juli Ruhetag

16. Etappe 23. Juli Nîmes – Nîmes, 16.05 bis 17.25 Uhr in der ARD

17. Etappe 24. Juli Pont du Gard – Gap, 16.05 bis 17.25 Uhr in der ARD

18. Etappe 25. Juli Embrun – Valloire 15.10 bis 17.25 Uhr in der ARD

19. Etappe 26. Juli Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes, 15.10 Uhr - 17.35 Uhr

20. Etappe 27. Juli Albertville – Val Thorens, 15.10 Uhr - 17.35 Uhr

21. Etappe 28. Juli Rambouillet – Paris

Tour de France 2019: Etappen, Route und Streckenverlauf

Hier finden Sie den Streckenverlauf bzw. den Etappen-Plan zur Tour de France 2019. Die Etappen und einzelnen Stecken umfassen die Art der Route und die Länge sowie das Datum.

1. Etappe 6. Juli Stadt Brüssel – Stadt Brüssel Flachetappe 192 (km)

2. Etappe 7. Juli Stadt Brüssel – Stadt Brüssel Teamzeitfahren 27 (km)

3. Etappe 8. Juli Binche – Épernay Hügelige Etappe 214 (km)

4. Etappe 9. Juli Reims – Nancy Flachetappe 213,5 (km)

5. Etappe 10. Juli Saint-Dié-des-Vosges – Colmar Mittelschwere Etappe 169 (km)

6. Etappe 11. Juli Mülhausen – Planche des Belles Filles Hochgebirgsetappe 157 (km)

7. Etappe 12. Juli Belfort – Chalon-sur-Saône Flachetappe 230 (km)

8. Etappe 13. Juli Mâcon – Saint-Étienne Flachetappe 199 (km)

9. Etappe 14. Juli Saint-Étienne – Brioude Hügelige Etappe 170 (km)

10. Etappe 15. Juli Saint-Flour – Albi Flachetappe 218 (km)

16. Juli Ruhetag

11. Etappe 17. Juli Albi – Toulouse Flachetappe 167 (km)

12. Etappe 18. Juli Toulouse – Bagnères-de-Bigorre Hochgebirgsetappe 202 (km)

13. Etappe 19. Juli Pau – Pau Einzelzeitfahren 27 (km)

14. Etappe 20. Juli Tarbes – Col du Tourmalet Hochgebirgsetappe 117 (km)

15. Etappe 21. Juli Limoux – Foix Hochgebirgsetappe 185 (km)

22. Juli Ruhetag

16. Etappe 23. Juli Nîmes – Nîmes Flachetappe 177 (km)

17. Etappe 24. Juli Pont du Gard – Gap Hügelige Etappe 206 (km)

18. Etappe 25. Juli Embrun – Valloire Hochgebirgsetappe 207 (km)

19. Etappe 26. Juli Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes Hochgebirgsetappe 123 (km)

20. Etappe 27. Juli Albertville – Val Thorens Hochgebirgsetappe 131 (km)

21. Etappe 28. Juli Rambouillet – Paris Flachetappe 127 (km)

Tour de France 2019: Fahrer, Teams und Mannschaften im Überblick

WorldTeams

FRA AG2R La Mondiale, KAZ Astana, BRN Bahrain-Merida, GER Bora-Hansgrohe, POL CCC, BEL Deceuninck-Quick Step, RSA Dimension Data, USA EF Education First Pro Cycling, FRA Groupama-FDJ, NED Jumbo-Visma, SUI Katusha-Alpecin, BEL Lotto-Soudal, AUS Mitchelton-Scott, ESP Movistar, GBR Team Ineos, GER Sunweb, USA Trek-Segafredo, UAE UAE Emirates

Professional Continental Teams

FRA Arkéa-Samsic, FRA Cofidis, FRA Total Direct Énergie, BEL Wanty-Gobert

