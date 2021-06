Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Türkei gegen Wales im TV und Stream

Die Türkei trifft in der zweiten Gruppenspiel-Phase der Fußball-EM 2021 heute auf Wales. Hier gibt es alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream.

In der Vorrunde der EM 2021 lässt sich auch das Spiel Türkei - Wales live im TV und Stream sehen. In Gruppe A treten am heutigen Mittwoch, 16. Juni, die beiden Mannschaften gegeneinander an. Für beide Teams ist es das zweite von insgesamt drei Gruppenspielen bei der EM 2021.

Wird die Partie im TV und im Gratis-Stream zu sehen sein? ARD oder ZDF - welcher Sender zeigt die Spiele? Hier in unserem Artikel verraten wir Ihnen alles, was Sie rund um die Übertragung, Datum und Uhrzeit der Partie wissen müssen.

Türkei - Wales heute live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung, Datum und Uhrzeit

In der zweiten Runde des Fußball-Turniers tritt in Gruppe A die Türkei gegen Wales an. Hier in unserem Überblick haben wir alle wichtigen Infos zur Partie für Sie zusammengefasst:

Spiel: Türkei - Wales , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , Gruppenphase der 2021 Datum: 16. Juni 2021

16. Juni 2021 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Olympiastation Baku, Baku ( Aserbaidschan )

Olympiastation Baku, Baku ( ) Übertragung: live im Free-TV bei der ARD

live im Free-TV bei der Gruppe: A

Wollen Sie die Partie Türkei - Wales im Live-Stream sehen? Kein Problem, dann gelangen Sie hier zur Website der ARD.

Wo kann ich Türkei gegen Wales live im TV sehen? Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

In diesem Jahr sind insgesamt 24 Nationen bei der Fußball-Europameisterschaft vertreten. Das Turnier findet im Zeitraum vom 11. Juni 2021 bis zum 11. Juli 2021 statt. Fußball-Fans haben Grund zur Freude: Alle EM-Spiele werden live im TV übertragen - wenn nicht im Free-TV in der ARD oder im ZDF, dann im Pay-TV bei Magenta TV der Telekom. Für letzteres benötigen Zuschauer allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Wollen Sie mehr über die Übertragung der Partien der Fußball-Europameisterschaft 2021 wissen? Alle weiteren Infos dazu gibt es hier: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Türkei vs. Wales: Das sind die National-Trainer der Teams

Die türkische Nationalmannschaft:

Şenol Güneş ist seit 2019 Nationaltrainer der türkischen Fußball-Elf. Zuvor war er bereits von 2000 bis 2004 in diesem Amt tätig. Vor seiner Trainerkarriere war der 68-Jährige zudem ebenfalls für die türkische Nationalmannschaft aktiv - von 1977 bis 1986 bestritt er als Torwart insgesamt 31 Länderspiele.

Die türkischen Nationalspieler hatten mit ihrem Salut-Jubel für Aufsehen gesorgt. Foto: Uncredited/AP/dpa

Die Nationalmannschaft aus Wales:

Seit dem Jahr 2018 ist Ryan Joseph Giggs der Chef-Coach der walisischen Mannschaft. Bevor er die Trainer-Laufbahn einschlug, war er selbst als Spieler tätig. Von 1987 bis 2014 spielte er erfolgreich als linker Flügelspieler für Manchester United und schoss dort in 672 Partien insgesamt 114 Tore. In seiner aktiven Profi-Karriere konnte heute 47-Jährige insgesamt 36 Titel gewinnen.

Nationaltrainer Ryan Giggs wird das walisische Team nicht bei der Fußball-Europameisterschaft betreuen. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Da sich Giggs jedoch aktuell wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt und Körperverletzung vor Gericht verantworten muss, übernimmt Robert Page während des EM-Turniers vorübergehend die Trainer-Rolle.

