vor 20 Min.

U21 EM 2019: Das Finale Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Stream

Die U21 EM 2019 live im TV und Stream: Heute Abend ist es soweit - Deutschland trifft im Finale auf Spanien. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Spiel in der Live-Übertragung sehen können.

Heute, am Sonntag, steht das große Finale der U21 EM 2019 an: Deutschland trifft dabei auf Spanien. Bereits 2017 standen sich die beiden Mannschaften im Finale gegenüber. Damals spielte die deutsche Elf besser und holte sich den Titel. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen im diesjährigen Finale am heutigen Sonntag ist die Stimmung in der deutschen U21-Nationalelf entspannt. Trainer Kuntz: "Wenn wir schon hier sind, möchten wir auch den Titel holen." Personell kann er im Finale wieder aus den Vollen schöpfen. "Alle Spieler sind fit", sagte Kuntz vor dem Abschlusstraining. Und auch hoher Besuch hat sich angekündigt: Bundestrainer Joachim Löw will gemeinsam mit Oliver Bierhoff anreisen, um sich das Spiel anzusehen.

Das Deutschland-Spiel live im TV, Fernsehen & Stream sehen inklusive TV-Zeitplan: Wir beantworten in diesem Artikel die Frage, wo Sie die U21 Europameisterschaft live sehen können: im Free-TV in der ARD, im ZDF oder auf Sport1 sowie im Gratis-Stream oder im Pay-TV bei Sky bzw. DAZN?

Hier gibt es weitere spannende Infos zur U21-EM:

U21 EM 2019 live im TV & Stream: Deutschland steht heute im Finale

Hier finden Sie den Zeitplan zur U21 EM 2019 mit allen Angaben zum übertragenden Sender:

Vorrunde

Sonntag, 16. Juni

Gruppe A: Polen - Belgien 3:2

Gruppe A: Italien - Spanien 3:1

Montag, 17. Juni

Gruppe B: Serbien - Österreich: 0:2

Gruppe B: Deutschland - Dänemark 3:1

Dienstag, 18. Juni

Gruppe C: Rumänien - Kroatien 4:1

Gruppe C: England - Frankreich 1:2

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe A: Spanien - Belgien 2:1

Gruppe A: Italien - Polen 0:1

Donnerstag. 20. Juni

Gruppe B: Dänemark - Österreich 3:1

Gruppe B: Deutschland - Serbien 6:1

Freitag, 21. Juni

Gruppe C: England - Rumänien 2:4

Gruppe C: Frankreich - Kroatien 1:0

Samstag, 22. Juni

Gruppe A: Belgien - Italien 1:3

Gruppe A: Spanien - Polen 5:0

Sonntag, 23. Juni

Gruppe B: Österreich - Deutschland 1:1

Gruppe B: Dänemark - Serbien 2:0

Montag, 24. Juni

Gruppe C: Kroatien - England 3:3

Gruppe C: Frankreich - Rumänien 0:0

Halbfinale

Donnerstag, 27. Juni

Halbfinale: Deutschland - Rumänien: 4:2

Halbfinale: Spanien - Frankreich 4:1

Finale

Heute, Sonntag, 30. Juni

Deutschland - Spanien (20.45 Uhr, ARD)

U21 EM 2019: Finale Deutschland -Spanien heute live im Free-TV und Stream sehen

Wer die Herren U21 EM live im TV, Fernsehen und Live-Stream sehen will, kann dies grundsätzlich im Free-TV auf Sport1. Zumindest die Spiele mit nichtdeutscher Beteiligung sind dort live zu sehen. Die U21-Spiele von Deutschland übertragen hingegen ARD oder ZDF live im TV, Fernsehen und Live-Stream bzw. Gratis-Stream. Somit ist alles im Free-TV zu sehen. Pay-TV Sender wie Sky oder DAZN zeigen keine U21 EM 2019.

Themen Folgen