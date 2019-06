U21 EM 2019, TV-Zeitplan: Deutschland-Dänemark heute live im TV & Stream

Entspannt und mit viel Vorfreude geht die deutsche U21 ihre Mission EM-Titelverteidigung an. In Dänemark wartet ein unangenehmer erster Gegner. Trainer Kuntz baut auf die Führungsqualitäten seiner Elf.

Vorschau

Das bringt der Tag bei der Frauenfußball-WM

Für die deutschen Fußball-Frauen steht bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das letzte Gruppenspiel an. Gegen Südafrika will sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht auf Rechenspiele einlassen: Es soll auf Sieg gespielt werden.