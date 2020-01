17:11 Uhr

Vierschanzentournee 2019/2020 heute am 6.1.20: Zeitplan, Programm, TV-Termine - alle Infos

Vierschanzentournee 2019/2020 heute am 6.1.20: Programm, TV-Termine, Live-Stream, Zeitplan. Karl Geiger will in Bischofshofen nach schlechter Quali aufholen.

Skispringen: Bei der Vierschanzentournee 2019/20 steht heute das große Finale in Bischofshofen an. Die Infos zu Programm, Zeitplan, Terminen, Uhrzeit, Datum und Live-Übertragung im TV und Stream.

Es ist so weit: Das letzte Springen der Vierschanzentournee 2019/20 in Bischofshofen steht an. Wer holt sich am 6.1.20 den Sieg?

Nach mehreren überragenden Sprüngen, aber auch viel Glück mit dem Wind, führt der Pole Dawid Kubacki das Feld vor dem Norweger Marius Lindvik an. Bester Deutscher ist Karl Geiger auf Rang 3. Für Geiger geht es in Bischofshofen darum, seine gute Platzierung im Gesamtklassement zu verteidigen. Bei guten Sprüngen und Patzern der beiden Kontrahenten ist allerdings auch der Gesamtsieg nicht unmöglich.

Nach der Qualifikation am Sonntag sagte Geiger: "Das war jetzt mal zum warm werden. Morgen zählt's dann." Man darf gespannt sein, ob der Oberstdorfer den Sieg in Bischofshofen erringen kann - oder mit Rang 3 Vorlieb nehmen muss.

Der Gewinn der vier Skispringen hintereinander in einem Jahr wird als Grand Slam bezeichnet. Der Gesamtsieger der Vierschanzentournee ist derjenige, der die meisten Punkte über die vier Veranstaltungen erhält. Im Gegensatz zur Weltcup-Rangliste sind es jedoch die tatsächlichen Punkte, die während der Wettbewerbe erzielt werden, die zur Ermittlung des Siegers herangezogen werden.

Zeitplan zur Vierschanzentournee 2019/2020: Datum, Programm, Live-TV und Stream, Termine und Uhrzeiten

Termine und Programm für die Vierschanzentournee 2019/2020 stehen. Hier finden Sie Zeitplan, Datum und Uhrzeit zu den Skisprung-Events in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

>> Skispringen in Bischofshofen: 5. bis 6. Januar 2020

5. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Offizielles Training (live in TV und Stream in der ARD )

) 16.30 Uhr: Qualifikation (live in TV und Stream in der ARD )

6. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (live in TV und Stream in der ARD )

Anschließend: Finale und Siegerehrung (live in TV und Stream in der ARD )

>> Skispringen in Oberstdorf: 28. bis 29. Dezember 2019

27. Dezember

19.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Vierschanzentournee mit Präsentation der Teilnehmer im Nordic Park

28. Dezember

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation (Live in der ARD ab ca. 16.10 Uhr)

29. Dezember

13.00 Uhr: Stadioneinlass

16.00 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (Live in der ARD ab ca. 16.40 Uhr)

(Live in der ab ca. 16.40 Uhr) Anschließend: Finale und Siegerehrung (Live ARD )

>> Skispringen in Garmisch-Partenkirchen: 31. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020

31. Dezember

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation (Live im TV und Stream im ZDF )

1. Januar

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (Live im TV und Stream im ZDF )

(Live im TV und Stream im ) Anschließend: Finale und Siegerehrung (Live im TV und Stream im ZDF )

>> Skispringen in Innsbruck: 3. bis 4. Januar 2020

3. Januar

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation (live in TV und Stream im ZDF )

4. Januar

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (live in TV und Stream im ZDF )

(live in TV und Stream im ) Anschließend: Finale und Siegerehrung (live in TV und Stream im ZDF )

TV-Termine, Rechte - Wo läuft die Vierschanzentournee 2019/2020 im Live-TV und Stream?

Ein Rückblick auf die vergangenen 4-Schanzen-Tourneen: Trivia und Historisches

In den Jahren 2005/06 teilten sich Janne Ahonen und Jakub Janda den Gesamtsieg, nachdem sie nach den vier Wettbewerben mit exakt der gleichen Punktzahl ins Ziel kamen. In den Jahren 2001-2002, der Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Jubiläum der Vierschanzentournee, gewann Sven Hannawald als erster Skispringer alle vier Skispringen einer Tournee. In der Saison 2017-18 war Kamil Stoch erst der zweite Springer in der Geschichte, der den Grand Slam des Skispringens erreichte. Nur ein Jahr später, in der Ausgabe 2018-19, war Ryoyu Kobayashi der dritte Skispringer, der den Grand Slam gewann. Die vier Einzelveranstaltungen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen selbst sind Teil des Skisprung-Weltcups.

