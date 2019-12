vor 21 Min.

Vierschanzentournee 2020 in Bischofshofen: Termin, Programm, Zeitplan & Live-TV

Skispringen bei der Vierschanzentournee 202ß in Bischofshofen. Hier finden Sie alle Infos zu Programm, Sprungkalender, Datum, Termin, Zeitplan und Uhrzeit. Zudem: Wo ist das Skispringen live in TV, Fernsehen und Stream zu sehen? Free-TV, Sky oder DAZN?

Vierschanzentournee 2020 in Bischofshofen: Termin, Programm, Zeitplan & Live-TV: Wann findet die 4-Schanzen-Tournee in Bischofshofen 2020 statt und wie kann ich sie live in TV, Fernsehen und Stream sehen? Alle Infos zur Live-Übertragung im Free-TV auf ARD/ ZDF oder im Pay-TV auf Sky oder DAZN. Finden Sie hier zudem den Sprungkalender, Uhrzeit, Datum und alle weiteren Infos zu Schanze.

Skispringen: Vierschanzentournee 2020 in Bischofshofen: Termine, Datum, Uhrzeit, Programm, Sprungkalender & Zeitplan

Skispringen in Bischofshofen: 5. bis 6. Januar 2020

5. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

6. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Weitere Termine bei der Vierschanzentournee:

Das Skispringen in Bischofshofen der Vierschanzentournee 2020 wird live in TV, Fernsehen und Free-TV zu sehen sein - und das im Free-TV und Gratis-Stream bei ARD oder ZDF. Eine Live-Übertragung im Pay-TV bei Sky oder DAZN gibt es nicht, da die TV-Rechte noch bei den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern liegen. Kommendes Jahr werden die Rechte an der 4-Schanzen-Tournee neu vergeben. Abwarten, wer dann Skispringen in Bischofshofen live in TV und Stream zeigt.

Skispringen: Ergebnisse in Oberstdorf / Vierschanzentournee 2019

1 Japan Ryōyū Kobayashi 282,1 135,0 m 137,5 m

2 Polen Dawid Kubacki 268,3 138,0 m 130,0 m

3 Österreich Stefan Kraft 267,5 134,0 m 131,5 m

4 Deutschland Stephan Leyhe 266,0 126,0 m 137,0 m

5 Deutschland Markus Eisenbichler 265,5 137,0 m 131,5 m

6 Tschechien Roman Koudelka 259,7 133,0 m 130,5 m

7 Norwegen Halvor Egner Granerud 258,0 128,5 m 135,0 m

8 Schweiz Killian Peier 254,6 131,5 m 127,0 m

9 Norwegen Robert Johansson 253,3 132,0 m 126,5 m

10 Deutschland Karl Geiger 249,5 122,0 m 133,5 m

11 Österreich Daniel Huber 243,6 121,0 m 131,5 m

12 Polen Kamil Stoch 243,1 129,0 m 123,5 m

13 Polen Piotr Żyła 241,8 130,0 m 127,0 m

14 Österreich Michael Hayböck 240,5 124,0 m 129,0 m

15 Deutschland Andreas Wellinger 234,7 121,5 m 128,5 m

Skispringen: Das ist die Skisprungschanze von Bischofshofen, die Paul-Ausserleitner-Schanze

Die Paul-Ausserleitner-Schanze wurde 1947 als "Hochkönigsschanze" eröffnet und 2004 wieder aufgebaut und ist eine Skisprunganlage in Bischofshofen, Österreich. Es ist einer der wichtigsten Austragungsorte des FIS Skisprung-Weltcups und veranstaltet jährlich den vierten und letzten Wettbewerb der prestigeträchtigen Vierschanzentournee. Sie wurde umbenannt nach Paul Ausserleitner, einem österreichischen Skispringer, der im Januar 1952 an den Folgen eines Sturzes dort starb. Der erste große Wettkampf auf dem Hügel war das Vor-Turnier für die Olympischen Winterspiele 1948. Die Skisprungschanze wurde 1991 und noch vor der FIS Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 1999 saniert, wo er von einer Großschanze aus Austragungsort für die Skispringen war. Im Jahr 2004 wurde die Schanze erneut renoviert und auf die Sommer-Skispringen vorbereitet.

Das ist Bischofshofen

Bischofshofen ist eine Stadt im Bezirk St. Johann im Pongau im österreichischen Bundesland Salzburg. Es ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt sowohl an der Salzburg-Tirol-Bahnstrecke als auch an der Tauernautobahn, einer Hauptverkehrsader über die Alpenkette.

