Nordmazedonien gegen Deutschland bei der WM-Quali: Übertragung im TV oder Live-Stream

Deutschland spielt heute bei der WM-Quali gegen Nordmazedonien. Wo gibt es die Übertragung im Free-TV und Live-Stream? Hier gibt es die Infos - auch zu Uhrzeit, Datum und Bilanz.

Deutschland will sich nicht nur für die WM 2022 in Katar qualifizieren, sondern auch schon in den Quali-Spielen eine gute Figur machen. Nach dem Rücktritt von Joachim Löw hat Hani Flick die deutsche Nationalmannschaft als Bundestrainer übernommen und soll sie wieder zum Erfolg führen.

Deutschland spielt bei der WM-Quali heute gegen Nordmazedonien. Hier erfahren Sie, welcher Sender die Übertragung im TV und Live-Stream übernimmt. Dazu erhalten Sie weitere Infos wie das Datum oder die Bilanz.

WM-Quali: Nordmazedonien gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit

Das Datum der Partie zwischen Nordmazedonien und Deutschland ist Montag, der 11. Oktober 2021. Um Punkt 20.45 Uhr ist Anstoß.

So sehen Sie das Spiel Nordmazedonien gegen Deutschland - Übertragung live im Free-TV und Gratis-Stream

Alle Spiele der WM-Qualifikation 2021 werden vom Privatsender RTL, der sich die Übertragungsrechte sichern konnte, ausgestrahlt. So werden auch alle Partien der deutschen National-Elf live im Free-TV zu sehen sein. Wer sich die Spiele lieber online ansehen möchte, kommt auch nicht zu kurz: Der Streaming-Dienst-Anbieter Dazn überträgt jedes einzelne Spiel live im Stream. Doch dieser Dienst ist kostenpflichtig.

Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Informationen im Überblick für Sie zusammengefasst:

Spiel: Nordmazedonien - Deutschland , 8. Spiel in der WM-Quali 2021/22

- , 8. Spiel in der WM-Quali 2021/22 Datum: Montag, 11. Oktober 2021

Montag, 11. Oktober 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Toše-Proeski-Arena, Skopje

Toše-Proeski-Arena, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Alle Deutschland-Spiele in der WM-Quali 2021/22: Termine, Gegner und Uhrzeit

Im Zeitraum zwischen März und November diesen Jahres findet die WM-Qualifikation statt. In jeder Gruppe müssen die Mannschaften jeweils zwei Mal - im Hin- und Rückspiel - gegen die anderen Teams antreten. Deutschland ist Teil der Gruppe J und hat bereits drei Spiele hinter sich gebracht: Am 25. März gewann die Mannschaft 3:0 gegen Island, am 28. März 1:0 gegen Rumänien und wurde am 31. März 2:1 von Nordmazedonien geschlagen. Einige Spiele warten jedoch noch auf die Teams der Gruppe J, nach welchen sich entscheiden wird, wer in die WM einziehen darf. Der Gruppenerste erhält ein Sofort-Ticket, die Gruppenzweiten müssen noch einmal bei den Playoffs antreten.

Wir haben hier eine Übersicht mit allen Partien, die die deutsche Mannschaft in der WM-Qualifikation 2021 bestreiten muss für Sie zusammengestellt:

Datum Partie Uhrzeit 25. März 2021 Deutschland - Island 20.45 Uhr 28. März 2021 Rumänien - Deutschland 20.45 Uhr 31. März 2021 Deutschland - Nordmazedonien 20.45 Uhr 02. September 2021 Liechtenstein - Deutschland 20.45 Uhr 05. September 2021 Deutschland - Armenien 20.45 Uhr 8. September 2021 Island - Deutschland 20.45 Uhr 8. Oktober 2021 Deutschland - Rumänien 20.45 Uhr 11. Oktober 2021 Nordmazedonien - Deutschland 20.45 Uhr 11. November 2021 Deutschland - Liechtenstein 20.45 Uhr 14. November 2021 Armenien - Deutschland 20.45 Uhr

Nordmazedonien gegen Deutschland: Bilanz der beiden Mannschaften

Die deutsche National-Elf traf in der Phase der WM-Quali dieses Jahr schon einmal auf den Gegner Nordmazedonien - und verlor 2:1. Ansonsten ist die Qualifikationsphase der erste Rahmen, in dem die beiden Mannschaften gegeneinander antreten. Die WM 2022 ist die erste, in der Nordmazedonien überhaupt teilnehmen wird. Deutschland hingegen hat sie bereits vier Mal gewonnen.