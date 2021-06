Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Wales gegen Schweiz im TV und Stream

Wales trifft in der EM-Gruppenphase Mitte Juni auf die Schweiz. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung - mitsamt Eckdaten zu den Nationalteams.

In Gruppe A wird heute das Spiel Wales gegen Schweiz live im TV und Stream zu sehen sein. Wird die Partie nur kostenpflichtig übertragen, oder ist Wales - Schweiz auch im Free-TV zu sehen? Hier in diesem Artikel lesen Sie alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro 2021.

Wales - Schweiz live im Free-TV und Gratis-Stream? Übertragung heute, Sender, Datum und Anstoß

Lesen Sie hier die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels:

Spiel: Wales - Schweiz , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

Wales - , Gruppenphase der 2021 Datum: 12. Juni 2021

12. Juni 2021 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Olympiastadium Baku

Olympiastadium Übertragung: Telekom (Magenta TV )

(Magenta ) Gruppe: A

Wenn Sie das Spiel Wales - Schweiz im Live-Stream sehen möchten, gelangen Sie hier direkt zur Seite von Magenta TV.

Wales - Schweiz live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Stream bei Magenta TV

Die Euro 2021 läuft vom 11. Juni 2021 bis zum 11. Juli 2021. Insgesamt 24 Nationen nehmen an der Fußball-Europameisterschaft 2021 teil. Alle Spiele werden im Fernsehen zu sehen sein - entweder im Free- oder im Pay-TV. Das Spiel Wales - Schweiz ist nur im Pay-TV bei Magenta TV zu sehen. Um den Service der Telekom nutzen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Neben dem Spiel Wales - Schweiz sind neun weitere Spiele exklusiv bei Magenta TV zu sehen. Es steht allerdings noch nicht genau fest, um welche Partien es sich handelt - außer bei folgenden Spielen:

Schottland – Tschechien

– Finnland – Russland

– Schweden – Slowakei

Hier finden Sie die Informationen zur Übertragung von allen Spielen: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Wales vs. Schweiz - direkter Vergleich vor der Euro 2021

Bei der EM-Qualifikation trafen die beiden Mannschaften in den letzten 23 Jahren insgesamt vier Mal aufeinander. Den höchsten Sieg konnte die Schweiz in der Saison 2010/2011 erzielen und besiegte Wales mit vier Toren und nur einem Gegentor. Die Bilanz dieser Spiele lautet 3:1 für die Schweiz. Hier finden Sie den Überblick zu den vergangenen Spielen der Fußball-EM 2021:

Saison Gruppe Teams Ergebnis 2010/2011 Gruppe G Wales - Schweiz 2:0 (0:0) 2010/2011 Gruppe G Schweiz- Wales 4:1 (2:1) 1998/1999 Gruppe 1 Wales - Schweiz 0:2 (0:1) 1998/1999 Gruppe 1 Schweiz - Wales 2:0 (1:0)

Neben Wales und der Schweiz befinden sich in Gruppe A außerdem die Türkei und Italien.

Wales vs. Schweiz - Trainer und Kapitäne

Schweiz Nationalmannschaft:

Vladimir Petkovic ist der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Foto: Jean-Christophe Bott (dpa)

Cheftrainer: Vladimir Petković

Kapitän: Granit Xhaka

Höchster Sieg: Schweiz 9:0 Litauen (1924)

9:0 (1924) Bestes Ergebnis EM: Achtelfinale

Wales Nationalmannschaft:

Bei der Fußball-Europameisterschaft wird Cheftrainer Ryan Giggs seine Mannschaft nicht betreuen, weil er sich nach einer Anzeige wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten muss. An seiner Stelle wird Robert Page die Mannschaft während der EM als Chef-Coach betreuen.

Nationaltrainer Ryan Giggs wird das walisische Team nicht bei der Fußball-Europameisterschaft betreuen. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Cheftrainer: Ryan Giggs

Kapitän: Gareth Bale

Höchster Sieg: Wales 11:0 Irland (1888)

Wales 11:0 (1888) Bestes Ergebnis EM: Halbfinale

Mehr Infos zur EM:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.