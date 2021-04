Warum die Vorwürfe des Würzburg-Sponsors gegen den DFB ins Leere laufen

Weil er die Würzburger Kickers von den Schiedsrichtern benachteiligt sieht, kündigt ein Unternehmer die DFB-Werbeverträge - und offenbart eine seltsame Denkweise.

Nein, für kleine Heftchen, Pardon: Brötchen, sieht man sich bei Flyeralarm nicht zuständig. Die Druckerei aus Würzburg versteht sich nicht nur auf Faltblätter, Visitenkarten und Aufkleber aller Art, sondern versteht sich seit einiger Zeit auch als global auftretender Sportsponsor, dafür gründete das Unternehmen "Flyeralarm Global Soccer". Bislang werden zwei Klubs aus Österreich (Admira Wacker Mödling) und Deutschland (Würzburger Kickers) unterstützt.

Dass sich beide Vereine in akuter Abstiegsnot befinden, passt natürlich weniger ins ambitionierte Bild. Aus Sicht von Fyleralarm-Boss Thorsten Fischer ist zumindest im Fall der Würzburger Misere ein Teilschuldiger ausgemacht: Der DFB, der seine Schiedsrichter offenbar anweist, die Kickers nach Strich und Faden zu verpfeifen.

Alle Verträge mit dem DFB sollen gekündigt werden

Das wäre nun nicht weiter besonders, weil Fischer sich diese Sichtweise mit so manch anderem Fußballfunktionär teilt. Das Besondere an der Konstellation in Würzburg: Auch beim DFB ist Flyeralarm mit diversen Sponsoringverträgen aktiv, ist etwa Namensgeber der Frauen-Bundesliga. Nach einer neuerlichen strittigen Entscheidung des Schiedsrichters im Franken-Derby gegen Nürnberg platzte Fischer der Kragen: Alle Sponsoringverträge mit dem DFB sollen aus Ärger über die vermeintlich systematische Benachteiligung gekündigt werden.

Ob die Schiedsrichter Würzburg tatsächlich benachteiligen, ist fraglich

Tatsächlich war die Entscheidung am Wochenende – statt Rot wegen Notbremse gab es für den Nürnberger nur Gelb – fraglich. Aber insgesamt scheint die These, dass der DFB es auf Würzburg abgesehen hat, auf sandigem Fundament gebaut: Auf dem Portal Wahretabelle.de, in der falsche Schiedsrichter-Entscheidungen in Form von Tor- und Punkteänderungen korrigiert werden, stehen die Kickers da, wo sie auch im echten Leben stehen: mit 20 Punkten auf dem letzten Platz.

Die etwas verquere Logik von Fischer lautet offenbar so: Man könne ja wohl erwarten, dass die Schiedsrichter im Hinterkopf haben, dass ein Vereinssponsor 4,5 Millionen Euro in den DFB steckt. Ob Fischer auch erwartet, dass Würzburg doppelt so viele Punkte hat, wenn er sein Engagement verdoppelt hätte?

Immerhin: Die Frauen-Bundesliga soll von dem Ausstieg nicht betroffen sein, bei ihr wird Flyeralarm weiterhin als Namenssponsor fungieren. Ob das nun eine gute Nachricht ist, mag jeder für sich entscheiden.

