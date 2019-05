vor 57 Min.

Wechsel beim FCA

Schmid verlässt den FC Augsburg. Friedrich kommt, wird aber wohl nicht bleiben

Von Johannes Graf

Mit kleineren Korrekturen will sich der FC Augsburg diesmal nicht zufriedengeben. Vor der kommenden Saison treibt der Fußball-Bundesligist seinen personellen Umbruch voran und schreckt nicht davor zurück, Stammkräfte abzugeben. Jüngstes Beispiel: der Wechsel von Jonathan Schmid zum SC Freiburg. Nach drei Spielzeiten im FCA-Trikot kehrt der Elsässer zu seinem Stammverein zurück, für den er erst im Nachwuchs und später in der Bundesliga auflief. Aus privaten Gründen, wie der 28-Jährige in einer Mitteilung des FCA erklärte, zieht es ihn nun zurück in den Breisgau. „Mein Sohn kommt in den nächsten Monaten in die Schule. Daher haben wir uns als Familie entschlossen, uns wieder Richtung Heimat zu orientieren.“ In einem Jahr wäre Schmids Vertrag ausgelaufen, zudem hatte der Spieler signalisiert, den Kontrakt nicht verlängern zu wollen. So suchte Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter nach einer „zufriedenstellenden Lösung“, wie ihn der Verein zitiert. Heißt: Er handelte eine Ablösesumme heraus. Über die Höhe schweigen sich die Klubs aus.

Eine weitere Personalie stellt Marvin Friedrich dar. Als der 23-Jährige im Sommer 2018 zum Zweitligisten Union Berlin wechselte, ließ sich der FCA eine Rückkaufoption zusichern. Von dieser macht der Klub nun Gebrauch. Ob Friedrich, der jüngst mit Berlin aufgestiegen ist, für den FCA spielt, ist indes fraglich. Der Spieler hatte wiederholt betont, in Berlin bleiben zu wollen. „In den nächsten Wochen werden wir mit ihm und Union seine Zukunft besprechen“, erklärt Reuter. Klingt nicht, als würde Friedrich künftig das FCA-Trikot tragen.

Mit Florian Niederlechner, der zuvor beim SC Freiburg gespielt hat, hat der FCA bisher einen Neuzugang verkündet. Unmittelbar bevorstehen sollen die Verpflichtungen von Torhüter Gregor Kobel (Hoffenheim) und Verteidiger Reece Oxford (Westham United).

