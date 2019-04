vor 34 Min.

Werder Bremen - FC Bayern live in TV und Stream sehen

Werder Bremen - FC Bayern live in TV und Stream sehen: Sky oder DAZN? ZDF oder ARD? Free-TV oder Pay-TV?

Werder Bremen empfängt den FC Bayern München: Wer live im TV beim Halbfinale des DFB-Pokal zusehen will, hat mehrere Möglichkeiten. Wir sagen, Wie Sie Werder - FC Bayern live in TV, Fernsehen und Live-Stream gucken können und ob ARD, ZDF, DAZN und/oder Sky übertragen.

Werder Bremen - FC Bayern live in TV und Stream sehen: ARD, ZDF, DAZN und/oder Sky? Kommt das Halbfinale im DFB-Pokal 2019 auch kostenlos, umsonst, gratis und umsonst im Free-TV oder nur im Pay-TV? Hier alle Infos.

FC Bayern zu Gast in Bremen: Aufstellung, Verletzte, Rot-Sperren

Der SV Werder Bremen kann heute Abend am Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern wahrscheinlich auf den Stürmer Max Kruse setzen. Der Werder-Kapitän überstand heute Vormittag das Anschwitzen und sollte somit gegen die Münchner mit am Start sein. Nicht beim Anschwitzen dabei war Philipp Bargfrede.

Beim FC Bayern München werden gegen Werder Bremen weiterhin Manuel Neuer, Franck Ribery und Arjen Robben fehlen. Außerdem nicht zur Verfügung steht dem FCB Innenverteidiger Niklas Süle nach Rotsperre.

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Voraussichtliche Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Vejkovic, Moisander, Augustinsson - M. Eggestein - Möhwald, Klaassen - Osako, M. Kruse, Rashica

Stadion: Weser Stadion

SV Werder Bremen - FC Bayern München live in TV und Stream gucken

Heute Abend am Mittwoch, 24. April 2019:

SV Werder Bremen - FC Bayern München, 20.45 Uhr, live im TV in der ARD und im Stream in der Mediathek sowie live auf Sky und SkyGo

Werder Bremen - FC Bayern live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV?

Wenn der FC Bayern München heute Abend im Weser Stadion bei Werder Bremen gastiert, können Fans auf verschiedene Weisen live in TV und Live-Stream zusehen. Einerseits gibt es das Halbfinale im DFB-Pokal live im TV und Fernsehen im Ersten (ARD) zu sehen, andererseits online im Stream in der ARD-Mediathek. Auch der Bezahlsender Sky überträgt das Spiel Bremen - Bayern live im TV und online im Live-Stream auf SkyGo. Eine Übertragung live in TV im ZDF oder auf live auf DAZN im Stream gibt es nicht.

Nord-Süd-Gipfel: Historie verspricht Spannung zwischen Bayern und Bremen

Bayern München gegen Werder Bremen: Meist war der Nord-Süd-Gipfel im DFB-Pokal eine deutliche Angelegenheit für den Fußball-Rekordmeister aus München. Auch heute Abend? Der FC Bayern München gewann den Pokal bisher 18 Mal, Bremen sechsmal. Dreimal trafen die zwei Clubs auch im Finale des DFB-Pokals aufeinander. Zuletzt siegten die Bayern 2015/16 gegen Werder Bremen im DFB-Pokal mit 2:0. Der Trainer damals: Pep Guardiola.

