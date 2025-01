Anrei Hakulinen sucht seine Form der Vorsaison

Donnernder Jubel erfüllte das Curt-Frenzel-Stadion in der 58. Minute des Spiels gegen Frankfurt. Zig Chancen hatten die Panther zuvor versiebt, waren an Frankfurts Torhüter Johu Olkinuora gescheitert oder hatten den Puck ans Gestänge geschossen. Einem Treffer von Florian Elias aus der zehnten Minute hatten die Schiedsrichter zudem die Anerkennung verweigert. Doch als Anrei Hakulinen in Überzahl nach einem Pass von Thomas Schemitsch den Puck per Direktabnahme Richtung Frankfurter Tor schoss, fiel der überfällige und längst verdiente 1:1-Ausgleich. Die Panther hatten mehr investiert als die Hessen, konnten sich für ihren Aufwand allerdings lange Zeit nicht belohnen.

