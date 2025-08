Der Stanley Cup und Nico Sturm kommen am 14. August nach Augsburg zurück

Die allermeisten Eishockey-Profis träumen vergeblich davon, den Stanley Cup zu gewinnen. Der Pokal ist die höchste Trophäe, die es im Klub-Hockey zu gewinnen gibt und wird an den Sieger der nordamerikanischen Profiliga NHL vergeben. Der Augsburger Nico Sturm hat es geschafft, den Pokal nun gleich ein zweites Mal zu erringen: Nachdem er 2022 mit den Colorado Avalanche erfolgreich war, wiederholte er nun im Juni mit den Florida Panthers diesen Coup. Im Finale setzte sich sein Team gegen die Edmonton Oilers durch, für die die Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid auflaufen. Für seine Heimatstadt Augsburg bedeutet das: Der Stanley Cup wird wie vor drei Jahren wieder Station in der Fuggerstadt machen. Denn jeder Cupgewinner hat das Recht, den Pokal in seiner Heimat zu präsentieren. Mittlerweile steht auch fest, wann das sein wird: Am Donnerstag, 14. August.

Wie das genaue Programm aussehen wird, ist noch nicht offiziell verkündet. Sicher ist aber: Diesmal wird es wohl keinen so großen Auflauf geben wie im Jahr 2022. Damals stand für Sturm neben dem Besuch im Goldenen Saal der Stadt Augsburg samt Eintrag in das große Gästebuch an, vor 100 geladenen Gästen. Dazu kam ein XXL-Fototermin im Curt-Frenzel-Stadion an. Damals durfte jeder, der genug Geduld hatte, um sich in der Schlange anzustellen, ein Erinnerungsfoto mit Sturm und dem Pokal mit nach Hause nehmen. Die Schlange reichte vom Bereich, wo bei den Panthern sonst die Auswärtsfans positioniert sind, einmal quer durchs Stadion, bis zum Stehplatzblock der AEV-Fans. Am Ende hatte gefühlt jeder Augsburger ein Bild auf seinem Handy. Diesmal scheidet die Option mit dem Goldenen Saal alleine schon deswegen aus, weil der Raum saniert wird.

Mit Uvis Balinskis ist ein weiterer Ex-Augsburger unter den Cupsiegern

Nun soll alles etwas geruhsamer daherkommen - ob es einen öffentlichen Termin für die Fans wie beim letzten Mal geben wird, ist unklar. Insgesamt macht der Stanley Cup auf seiner Europa-Tour Station durch fünf Länder: Schweden, Finnland, Lettland, Tschechien und Deutschland werden bereist, weil im Kader der Panther-Profis aus diesen Ländern stehen - und jeder darf den Cup einmal in seiner Heimat vorzeigen. Mit Uvis Balinskis, der in der Jugend zwei Jahre in der AEV-Jugend spielte, ist zudem ein ehemaliger Augsburger unter den Gewinnern. Er wird die Trophäe in seiner Heimat Lettland präsentieren.

Gefeiert haben die Spieler der Florida Panthers nach ihrem Finalsieg aber auch so schon ausgiebig: Wie Nico Sturm unserer Redaktion sagte, jagte eine Feier die nächste. An Ende musste sogar der Tatortreiniger kommen.