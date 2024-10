Die ersten Herbstmeister bei den Amateurkickern stehen fest

Wenn es kalt und regnerisch wird, die Rasenplätze tief und kräfteraubend werden, dann ist das ein untrügliches Zeichen: die Vorrunde geht zuende. Zumindest im gehobenen Amateurfußball, wo am kommenden Wochenende bereits das Hinrundenfinale ansteht.

Auch die ersten, wenngleich inoffiziellen, Herbsttitel sind schon vergeben. Ins Auge sticht, dass in den beiden schwäbischen Bezirksligen die Tabellenführer bislang ungeschlagen sind. Im Norden ist dies der TSV Hollenbach, der sich auf seine stabile Defensive verlassen kann. Erst neun Gegentreffer musste das Team des Trainerduos Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner hinnehmen. Eindrucksvoller ist auch die Bilanz des SSV Niedersonthofen, der seit Jahren mit dem TSV Martinszell eine inoffizielle Spielgemeinschaft bildet. Als Felix Thum dort Spielertrainer wurde, kickten die Oberallgäuer in der Kreisklasse. Nun führt das Team die Bezirksliga Süd mit zehn Punkten Vorsprung an. Drei Zähler liegt der TSV Schwabmünchen in der Landesliga Südwest vorne, allerdings hat der TSV zuletzt den direkten Vergleich gegen den FC Gundelfingen gewonnen und ist damit schon bestes Hinrundenteam.