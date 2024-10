Umfassende Aufzeichnung: Schwäbischer Fußball von 1974 bis 2006 dokumentiert

Im Sport werden seit jeher Daten gesammelt, nicht nur im Fußball, wo Laufleistungen ausgewertet und längst sogar erwartete Tore berechnet werden. Zumindest wenn es um die Spitzenligen geht. Aber auch im Amateurfußball gibt es längst eine Flut an Daten, die vor gar nicht allzu langer Zeit - wenn überhaupt - bestenfalls im eigenen Verein gesammelt wurden. Selbst der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat so gut wie keine Unterlagen über Ergebnisse oder Tabellen in der Zeit vor 2001. Geschweige denn Aufzeichnungen über Torschützen oder eingesetzte Kicker.

Ein Schatzkästchen ist in dieser Hinsicht das Fußball-Portal FuPa, das in Schwaben von der Augsburger Allgemeinen betrieben wird. Dort sind aus dem höherklassigen Männerfußball viele Ergebnisse bis zurück in die 1960er Jahre gesammelt. Es gibt aber auch den DSFS, den „Deutschen Sportclub für Fußballstatistiken“. Dessen Mitglieder tauchen immer wieder in die Tiefen der Archive ab, verbringen hunderte von Stunden in Bibliotheken oder wälzen alte Bänder auch unserer Zeitung. So ist jetzt das Werk „Fußball im Bezirk Schwaben 1974 bis 2006“ entstanden, also in der Zeit bis zur Einführung der drei schwäbischen Fußballkreise Donau, Augsburg und Allgäu. Grundstock waren die inzwischen vom FC Augsburg verwalteten Aufzeichnungen des Fußball-Archivars Werner Klinger. Allerdings waren die Ergebnisse und Tabellen bis hinunter zu den ehemaligen C-Klassen längst nicht komplett vollständig. Also begab sich die der im Frühjahr 2022 verstorben Augsburger Wolfgang Gohl auf die Suche und bekam Unterstützung durch andere Vereinsmitglieder wie Matthias Bitzl vom FCA. Zu mehr als 99 Prozent sind die Daten zum Liga- und Pokalalltag nun vollständig, Pokal-, Entscheidungs- und Relegationsspiele dabei durften nicht fehlen.

Wer jetzt auf der Suche ist, wie das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Bezirksliga Süd 1978 zwischen dem TSV Königsbrunn und dem TSV Marktoberdorf endete, wer 1980 im Ries C-Klassen-Meister wurde oder wie das schwäbische Pokalfinale 2005 zwischen der TSG Thannhausen und dem FC Augsburg endete, wird in dem Nachschlagewerk auf jeden Fall fündig. Das Werk kann unter www.dsfs.de bestellt werden.