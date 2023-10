American Football

NFL-Talent Dabo verletzt sich am Knie

Der deutsche Football-Spieler Marcel Dabo hat sich am Knie verletzt.

Marcel Dabo will als nächster Deutscher den Sprung in die NFL schaffen. Dieses Ziel muss er nach einer Verletzung am Knie auf die kommende Saison verschieben.

Der Reutlinger Marcel Dabo hat sich verletzt und muss sein Ziel eines Einsatzes in der National Football League auf kommende Saison verschieben. Bereits in der vergangenen Woche habe er sich einen Korbhenkelriss am Außenmeniskus zugezogen, berichtete der 23 Jahre alte Verteidiger aus Indianapolis der Deutschen Presse-Agentur. Er sei am vergangenen Donnerstag operiert worden und werde die Reha bei den Indianapolis Colts absolvieren. Dort steht Dabo im Trainingskader und wollte sich auf diesem Weg für den aktiven Kader empfehlen. "Ich denke bis spätestens Februar, März werde ich wieder bei 100 Prozent sein und wenn dann der Trainingsauftakt ist nächstes Jahr, bin ich wieder dabei", sagte Dabo. (dpa)

