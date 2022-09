Motorsport

06:15 Uhr

Fabian Vettel spricht über seinen berühmten Bruder – und sein Leben in Augsburg

Plus Als Bruder erlebte Fabian Vettel die Motorsport-Karriere von Sebastian Vettel hautnah mit – und versuchte sich selbst in Rennserien. Nun wohnt er in Augsburg und hat sich beruflich verändert.

Von Marco Scheinhof

Plötzlich summt das Handy. Eine Eilmeldung. Fabian Vettel trinkt gerade einen Schluck Apfelsaftschorle in einem italienischen Restaurant in Augsburg, als er auf sein Telefon schaut: Die Queen ist tot, eine traurige Meldung. Für England, für die gesamte Welt. Auch Vettel ist bestürzt. „Das wird vieles verändern“, sagt der 23-Jährige. Mit Veränderungen kennt er sich aus. Fabian Vettel ist der elf Jahre jüngere Bruder von Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel. Er hat sich selbst im Motorsport versucht, ist verschiedene Serien vom Audi-TT-Cup bis hin zum ADAC GT Masters gefahren. 2020 hatte er einen vorläufigen Schlussstrich gezogen. Corona hatte viel verändert, auch bei ihm. Die Prioritäten haben sich verschoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

