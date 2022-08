Augsburg

17:54 Uhr

Schön und bitter: Wie ein Zwölfjähriger die Spiele 1972 erlebte

Ein großartiger Moment der Olympischen Spiele 1972 in München: Die 16-jährige Hochspringerin Ulrike Meyfarth gewinnt überraschend die Goldmedaille.

Plus Sportlichen Triumphe in München und der Überfall der palästinensischen Terroristen prägten die Erinnerung eines Zwölfjährigen an den Sommer 1972.

Von Anton Schwankhart

Es waren unsere ersten Olympischen Spiele. Jedenfalls die ersten, die wir bewusst erlebt haben. Mexiko ’68 haben wir gerade schwimmen gelernt. München ’72 aber waren wir dabei in Stunden und Tagen vor dem Fernseher. Wir – das waren Ralf, die Zwillinge Stefan und Herbert, Roland, Wolfgang, die anderen und ich. Wir machten auf den Wiesen mit unserem Gebolze die frisch gewaschene Wäsche unsicher, weil wir die Kleiderstangen als Tore nutzten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen