Augsburger Panther

Da sind sie wieder: Die Gerüchte um ein Larry-Mitchell-Comeback

Plus Larry Mitchell und die Augsburger Panter, das war einst eine Erfolgsgeschichte. Zuletzt hatten beide Parteien eher wenig Erfolg. Könnten sie jetzt wieder zueinander finden?

Von Andreas Kornes

Es muss einer kein Genie sein, um zu ahnen, dass diese Gerüchte jetzt unweigerlich aufkommen. Am Dienstag hat der Schweizer Erstligist EHC Kloten die Trennung von Sportchef Larry Mitchell bekannt gegeben. Dieser werde den Klub "per Ende März verlassen", steht in der Pressemitteilung. Mit Platz 13 in der 14er-Liga ist man nicht zufrieden in Kloten und lastet dieses Ergebnis ganz offensichtlich Mitchell an.

Seit 2019 ging es mit den Panthern stetig bergab

Gut, dass sich in Augsburg möglicherweise eine Anschlussverwendung auftut. Denn auch dort ist man alles andere als zufrieden mit der sportlichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Seit dem Höhenflug von 2019 geht es mit den Panthern stetig bergab, gerade sind sie zum zweiten Mal in Folge sportlich aus der Deutschen Eishockeyliga (DEL) abgestiegen. In Sachen Klassenerhalt müssen sie erneut darauf hoffen, dass in den Play-offs der DEL2 die aufstiegsberechtigten Klubs aus Krefeld und Kassel nicht Meister werden. Schafft es eine der beiden Mannschaften, müssten die Panther als Gründungsmitglied der DEL den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

