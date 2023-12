Augsburger Panther

Derby-Pleiten spülen die Panther nach unten

Plus Die beiden Niederlagen gegen Straubing und Ingolstadt waren nicht nur verdient, sie haben die Augsburger auch wieder in direkte Nachbarschaft zum Abstiegsplatz befördert.

Von Andreas Kornes

Das zurückliegende Wochenende war eines, das die Augsburger Panther wieder tief zurückgeworfen hat in den Abstiegskampf der Deutschen Eishockeyliga. Während die Konkurrenz punktete, kassierte der AEV herbe Niederlagen gegen Straubing (1:4) und Ingolstadt (3:6). Der Tabellenletzte aus Iserlohn hingegen gewann zu Hause gegen Frankfurt und holte immerhin einen Punkt in Straubing. Entscheidenden Anteil daran hatte Ex-Panther Drew LeBlanc (unlängst noch im Curt-Frenzel-Stadion emotional verabschiedet), der zwei Treffer selbst erzielte und drei weitere vorbereitete. Das einst so komfortable Polster der Augsburger auf den Abstiegsplatz ist zur Halbzeit der Saison auf drei magere Pünktchen zusammengeschmolzen.

Neuzugang hätte sich einen besseren Start gewünscht

Der kanadische Verteidiger Nicholas Welsh hätte sich sicherlich einen besseren Start in Diensten seines neuen Arbeitgebers vorgestellt. Am Donnerstag der vergangenen Woche war er aus Finnland angereist und hatte am Freitag gegen Straubing gleich gespielt. Verhielt er sich dort noch unauffällig, leistete er in Ingolstadt einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zur Niederlage. Agierte er beim ersten Gegentreffer nur ungeschickt und ließ Ingolstadts Torschützen Charles Bertrand nahezu ungestört ums Augsburger Tor kurven, leitete er den dritten Gegentreffer mit einem Scheibenverlust an der blauen Linie erst ein, um dann auch nur halbherzig dem enteilten Daniel Pietta hinterherzulaufen, der seinen Kollegen Travis St. Denis sehenswert bediente.

