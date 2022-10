Panther rutschen nach Niederlage gegen Bietigheim in die Abstiegszone

Die Augsburger Panther verlieren nach einem katastrophalen zweiten Drittel beim DEL-Schlusslicht Bietigheim mit 3:5. Torwart Dennis Endras muss verletzt vom Eis.

Enttäuschendes Wochenende für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga: Nach dem 1:4 am Freitag gegen Mannheim unterlag der AEV auch am Sonntag beim Tabellenletzten in Bietigheim mit 3:5 (1:1, 0:3, 2:1). Ein aus Augsburger Sicht katastrophaler zweiter Abschnitt mit drei Gegentreffern kostete den durchaus möglichen Erfolg. "Im ersten Drittel haben wir gut angefangen. Im zweiten Drittel haben wir dumme Fehler gemacht, die Bietigheim jedes Mal mit einem Gegentor bestraft hat. Vielleicht haben wir sie da ein wenig unterschätzt", sagte AEV-Verteidiger Mirko Sacher nach dem Match im Interview auf MagentaSport. Fakt ist: Bietigheim feierte den ersten Heimerfolg. Augsburg rückt mit einem Null-Punkte-Wochenende weiter in Richtung Abstiegszone. Und verliert seinen Schlüsselspieler Dennis Endras.

Ohne ihre beiden am Coronavirus erkrankten Trainer Peter Russell und Derek Mayer traten die Augsburger zum vierten Auswärtsspiel der Saison an. Als Bandenchef fungierte der Torwart- und Video-Coach Simo Vehviläinen. Auch Sportmanager Duanne Moeser half hinter der Spielerbank mit aus. Mit 144 Treffern führt die Klub-Legende noch immer die AEV-Bestenliste in der Deutschen Eishockey-Liga an. Covid bleibt auch in der dritten DEL-Saison in Folge ein Thema. Bietigheims Cheftrainer Daniel Naud fehlte ebenfalls am Sonntag nach einem positiven Corona-Test.

Für den ersten Treffer war ein Verteidiger verantwortlich. Henry Haase hatte am Freitag beim 1:4 gegen Mannheim ausgesetzt, um seiner Frau Sarah bei der Geburt einer Tochter zur Seite zu stehen. Am Sonntag rückte der gebürtige Berliner wieder in den Panther-Kader und traf mit einem Schlagschuss zum 1:0. Augsburg machte anfangs mehr für das Spiel und erarbeitete sich mehr Chancen als die Gastgeber. In der 16. Minute ließen die Augsburger jedoch Chris Wilkie zu viel Zeit und Raum, die der Bietigheimer mit einem mächtigen Schlagschuss zum 1:1 nutzte.

Einen zu leichten Scheibenverlust in der AEV-Abwehr bestrafte Mathew Maione mit dem 2:1 für den letztjährigen Aufsteiger. Wenige Sekunden danach folgte ein bitterer Moment für Dennis Endras und die Augsburger. Nach einem Ausfallschritt mit dem rechten Bein ließ sich der 37-Jährige auswechseln. Die Nummer zwei, Markus Keller, rückte in der 26. Minute ins Tor. Nun wirkte der AEV völlig von der Rolle. In der Abwehr passierten weitere Fehler, und nach vorne ging fast nichts mehr. Die Folge waren weitere Treffer von Jesper und Lepaus zum 4:1. Bietigheim hatte den 0:1-Rückstand gedreht, begünstigt durch schwache Augsburger.

Im letzten Abschnitt fanden die Panther wieder zu einem druckvollen Angriffsspiel. Ryan Kuffner verkürzte auf 2:4. Drew LeBlanc fälschte nach einem Haase-Schlagschuss den Puck zum 3:4 ins Netz. Noch einmal keimte kurz Hoffnung auf. Ersatz-Coach Moeser nahm zwei Minuten vor dem Ende Torwart Keller zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch statt des Ausgleichs fiel das 5:3 durch Evan Jesper ins leer Tor.

Augsburger Panther Endras - Warsofsky, Sacher; Lamb, Gregorc; Haase, Bergman; Länger - Johnson, LeBlanc, Kuffner; Broadhurst, Stieler, Wännström; Soramies, Clarke, Saponari; Volek, Trevelyan

Tore 0:1 Haase (9.), 1:1 Wilkie (16.), 2:1 Maione (25.), 3:1 Jesper (35.), 4:1 Lepaus (37.), 4:2 Kuffner (47.), 4:3 LeBlanc (58.), 5:3 Jesper (60.)

Zuschauer 2157