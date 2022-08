Panther-Stürmer Wännström soll Tore produzieren

Nach einem überragenden Jahr in Finnland soll Stürmer Sebastian Wännström in der DEL Tore schießen. Die Augsburger Panther starten gegen Pardubice in die Saison.

Ein Schwede, der in Finnland als bester Torjäger der Liga für Furore gesorgt hat, ist am Wochenende erstmals für einen Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga im Einsatz. Beim Dolomiten-Cup in Neumarkt streift Sebastian Wännström erstmals das Trikot der Augsburger Panther über. Die Erwartungen sind groß an den 31-Jährigen, der in der Eishockey-Welt gut herumgekommen ist. Der Skandinavier kommt mit der Empfehlung nach Augsburg, vor zwei Jahren mit 33 Toren für Ässät Pori der treffsicherste Schütze in der finnischer Liga gewesen zu sein. Finnland zählt schließlich zu den Topadressen im Welt-Eishockey.

Russell und Sigl suchen die Profis für die Augsburger Panther aus

Jeden Spieler, den Trainer Peter Russell und Hauptgesellschafter Lothar Sigl verpflichtet haben, ist eine Rolle zugeteilt. Da gibt es den Defensivstürmer, der der gegnerischen Topreihe das Leben schwer machen soll. Der Spielmacher ist gefragt, der die Sturmkollegen in Szene setzt oder eben der Vollstrecker. Die 20er Marke, wie sie in der abgelaufenen Saison die AEV-Stürmer Adam Payerl (24) und Matt Puempel (22) knackten, sollte schon das Ziel sein. Wännström will sich mit forschen Vorgaben nicht selbst unter Druck setzen und weicht ein wenig aus: "Eine Menge Spiele zu gewinnen, dafür bin ich hier. Wir sind alle aus demselben Grund hier, wir spielen alle, weil wir gewinnen wollen. Wir sind Teil eines Teams, und wenn es dem Team gut geht, ist alles gut."

In seiner sportlichen Vita steht auch der Meistertitel mit Brynäs in Schweden. Das ist allerdings schon zehn Jahre her. Zuletzt stürmte Wännström für den HC Ajoie in der Schweiz. Nun also der Wechsel nach Augsburg in die DEL. Normalerweise wäre der Torjäger ein Kandidat für die russische Kontinental Hockey League (KHL). Die KHL-Klubs zahlen in harten Dollar und locken auch jetzt noch Profis aus aller Welt mit sehr, sehr lukrativen Angeboten. Aber offenbar nicht allzu viele Profis wollen in einem Land spielen, das Krieg gegen die Ukraine führt.

Einziger Schwede im Team der Panther

Wännström ist der einzige Skandinavier in der Mannschaft. Daran habe er sich mittlerweile gewöhnt, sagt er im Interview am Medientag der Panther: "Natürlich ist das ein bisschen anders, als zuhause in Schweden zu spielen. Aber die Jungs hier sind in Ordnung. Ich hatte gehört, dass die Atmosphäre in der Kabine richtig gut ist, deshalb ist das sicher kein Problem."

Über die DEL weiß er nicht viel mehr, "als dass es eine gute Liga ist". Verständigungsprobleme mit Coach Peter Russell, der einen breiten schottischen Dialekt pflegt, kennt der neue Angreifer nicht. "In Schweden lernen wir ein Englisch mit britischem Akzent, das hilft ein wenig, auch wenn meine Schulzeit schon lange zurück liegt", sagt Wännström, der mit seiner Frau und der einjährigen Tochter Florence an seine neue Arbeitsstelle gekommen ist.

AEV startet gegen Pardubice

Zum Auftakt geht es für den Neuzugang mit den Augsburgern gen Süden. Beim international stark besetzten Dolomitencup in Neumarkt, wenige Kilometer südlich von Bozen gelegen, bestreiten die Panther das erste Saisonspiel. Am Freitag um 20 Uhr ist das tschechische Spitzenteam Dynamo Pardubice der Gegner. Das zweite Halbfinale zwischen den Eisbären Berlin und Vorjahressieger EHC Biel/Bienne aus der Schweiz findet am Samstag statt. Am Sonntag spielen die Verlierer den dritten Platz (15.45 Uhr) aus. Das Finale steigt ab 20 Uhr. Augsburg ist mit fünf Erfolgen in Südtirol der Rekord-Turniersieger. Im vergangenen Jahr scheiterte die AEV-Mannschaft im Finale an Biel.