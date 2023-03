Augsburger Panther

07:46 Uhr

Rund um die Augsburger Panther gibt es neue Personal-Spekulationen

Christof Kreutzer ist neuer Trainer und Sportdirektor der Augsburger Panther. Momentan bastelt er an der neuen Mannschaft für die kommende Saison.

Plus Über drei mögliche Neuzugänge für die Panther gibt es Gerüchte. Zwei davon stammen von einem anonymen Insider, der fleißig twittert und meistens richtig liegt.

Irgendwo dort draußen, verborgen in den Weiten und der Anonymität des Internets, freut sich ein Eishockey-Insider regelmäßig diebisch darüber, wenn er wieder Interna ausplaudern kann. Unter dem Pseudonym "RinkRat" hat er sich einen Twitter-Account eingerichtet, dem mittlerweile jeder folgt, der Gerüchte rund ums deutsche Profi-Eishockey lesen will. Denn bisher hat sich ein Großteil dessen, was RinkRat prophezeite, auch bewahrheitet. Nicht wenige vermuten deshalb, dass er (oder sie) selbst als Spielerberater tätig ist oder zumindest engen Kontakt zu einem hat.

