AEV mit erstem Testspiel – und Hakulinen bleibt vorsichtig

Das Wort „Freundschaftsspiel“ ist im Zusammenhang mit Duellen zwischen deutschen Klubs und Teams aus Österreich nicht selten fehl am Platz. Warum auch immer - es geht meist ruppig zu auf dem Eis. Vielleicht, weil die Rivalität zum Nachbarn besonders motiviert. Oder weil die Strafzeiten in der Vorbereitung meist keine gravierenden Konsequenzen nach sich ziehen. Oder weil die Spieler nicht nur ihre läuferischen, sondern auch ihre boxerischen Fähigkeiten testen wollen. Soll passieren, dass die rechte Gerade über den Sommer eingerostet ist. Und man weiß nie, wann der Ernstfall in der DEL eintritt. Am Samstag treten die neu formierten Panther erstmals in der neue Saison an. Gegner ab 18 Uhr im österreichischen Kitzbühel sind die Graz 99ers.

