medi Bayreuth wechselt Trainer: Drijencic übernimmt

Im Kampf gegen den Abstieg wollen die Bayreuther Basketballer mit einem Trainerwechsel nochmal einen Impuls setzen. Ein früherer Pokalsieger übernimmt in Franken.

Basketball-Bundesligist medi Bayreuth setzt den Abstiegskampf mit einem neuen Trainer fort. Wie die Oberfranken mitteilten, löst Mladen Drijencic (57) den bisherigen Coach Lars Masell (42) ab.

Nach einem Jahr in Ludwigsburg war Masell 2022 nach Bayreuth zurückgekehrt und hatte dort den Posten übernommen. Der erhoffte Erfolg stellte sich nicht ein. Der frühere Oldenburger Trainer Drijencic startet bereits mit dem Training am Donnerstag seine Arbeit in Bayreuth.

Drijencic bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung aus seiner Oldenburger Zeit mit. Dort stand er sieben Jahre als Chefcoach in der Verantwortung und gewann mit den Niedersachsen den Pokal. Für die Bayreuther geht es in der Bundesliga am Sonntag weiter. Dann sind die Franken Gastgeber für ratiopharm Ulm.

(dpa)